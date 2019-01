SIX FEDERATIONS ET DEUX CLUBS SPORTIFS ENGAGES POUR LE DEVELOPPEMENT

DE LA COMMUNE DE BOURROUS PAR LE BIAIS DU

«SPORT LEVIER DE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE»

Le gouverneur de la province de Rehamna ;Mr Aziz Bouignane, a présidé samedi 05 janvier 2019 dernier à Benguerir ; la cérémonie d’ouverture des travaux du séminaire organisé en partenariat avec l’Agence Atlas Sporting Management (ASM) sous le thème : « Le sport levier de développement socio-économique ».

Après l’allocution d’ouverture officielle prononcée par le gouverneur de la province suivie de la présentation de la genèse du projet – BOURROUS – : « Sport levier de développement: contexte et enjeux » et des grands axes de développement de ce dernier qui vise le développement socio-économique de la Commune de Bourrous et qui se veut été une Initiative édifiante du développement territorial par le sport; Mr Aziz Bouignane Gouverneur de la province de Rehamna accompagné de la Présidente de la collectivité territoriale de Bourrous, du PDG de l’Agence ASM ont procédé à la signature Sept conventions de partenariat avec les présidents des instances sportives partenaires du projet composées de fédérations et clubs sportifs de renommée nationale qui se sont engagé à organiser des évènements sportifs à Rhamna et Bourrous et à dispenser de la formation aux métiers du sports aux jeunes de la région. Il s’agit de la Présidente de la Fédération Royale Marocaine d’Aérobics, Fitness, Hip Hop et disciplines associées (FRMSAF), le Président de la Confédération Africaine des Luttes Associées et de la Fédération Royale Marocaine des luttes Associées, le Président de l’Académie Africaine de Sauvetage et de la Fédération Royale Marocaine de Sauvetage, le Président de la Fédération Royale Marocaine de Motocyclisme, le Président de la Fédération Royale Marocaine d’Aikido Iaido et afnitaires, le Président de la Commission Professionnelle de la Fédération Royale Marocaine des sports de Kickboxing et Muay Thai et les présidents respectifs du Ski Club Ifrane (SCI) et de l’Association Toubkal de Ski d’Oukaimeden (ATSO).

De même, les séminaristes présents à cet évènement Unique au Maroc ont été conviés à suivre avec un très grand intérêt le Riche témoignage : « De l’approche théorique à la pratique » prononcé en vidéo par le Badreddine Idrissi ; Journaliste et expert dans le domaine du sport ainsi que la présentation des Expériences réussies notamment avec : « l’Aérobic comme moyen d’insertion sociale et activité génératrice de revenu » de Mme Selma Bennani ; Présidente de la FRMSAF, la « Moto Camp Ifrane 2016 » de Mr Laraichi Abdallah ; Président de la Fédération Royale Marocaine de Motocyclisme, les « Summer Camp d’Aïkido à travers le monde » de Mr Chouaib Warit ; Président Fédération Royale Marocaine d’Aikido Iaido et afnitaires et enfin ; « Tangier International Cup Football passerelle entre génération » présentée par Mr Benzayad Safouane ; Président de l’Association Marocaine pour l’Inter culturalité (AMI).

LEUR DECLARATIONS AU TERME DE LA

SIGNATURE DES CONVENTIONS

Tarik Fettah ; Président de l’ATSO : Cette convention de partenariat signée aujourd’hui à Benguerir sous la présidence du Gouverneur de Rehamna s’inscrit dans le cadre de la promotion du tourisme sportif pour le développement socio économique de la commune de Bourrous relevant de la province de Rehamna.

Ainsi donc, après la signature d’une convention de partenariat il y’a moins d’un mois entre notre club de l’ATSO et celui du SCI lors de l’assemblée générale ordinaire de ce dernier tenue à Ifrane le 15 décembre 2018 dernier et dans l’objectif est du plan d’action stratégique mis en place est le développement et la promotion des deux très anciens clubs nationaux affiliés à la FRMSM vers de meilleurs horizons a travers notamment la recherche de nouveaux partenaires et sponsors pour notre accompagnement d’où l’idée de répondre favorablement et d’une façon inconditionnelle à l’invitation de l’agence ASM bien sur après consultation et discussions entre les présidents des deux clubs et ce ; pour accompagner cette dernière dans sa belle démarche (projet) d’encadrement des jeunes de la province a travers l’organisation d’évènements sportifs notamment lors du Moussem Bourrous des sports de plein air et des sessions de formation dans le domaine des activités relatives aux différents sports de montagne.

Cette nouvelle convention vise à réaliser plus d’un important objectif dont notamment celui de promouvoir le tourisme sportif et de développer les activités génératrices de revenus au profit des jeunes de la région et de l’activité économique dans cette dernière et surtout, exploiter à bonne augure les richesses culturelles et naturelles dont regorge la région de Rehamna.

Abdenbi Lerhenane ; Président du Ski Club Ifrane : C’est là pour nous une convention très importante à laquelle nous avons été sollicités avec notre partenaire le club de l’ATSO par l’agence ASM et Mr le Gouverneur de Rehamna en plus des présidentes respectives de la commune de Bourrous et de l’Association féminine. Elle est importante car elle vise le développement du sport dans cette région et dans ce cadre, le Ski Club Ifrane a été sollicité pour les accompagner dans ce projet ambitieux sur le plan technique concernant la pratique de l’escalade et du Trail entre autres disciplines de sport de montagne alors que la province et les autres partenaires se chargeront de tout ce qui logistique en nous laissant le soin de la formation et l’organisation technique des évènements sportifs dont notamment de ski alpin encadre soit par l’ATSO à la station d’Oukaimeden soit par le SCI à la station du Michlifen.

C’est là une très bonne idée qui réponds aux très hautes orientations de SM Le Roi Mohammed VI proscrites dans la lettre royale prononcé en 2008 et prises en considération par cette agence en vue de développer le sport dans la région et d’élargir justement la base des pratiquants du sport.

C’est là vraiment un projet prometteur que sera au bon chevet des jeunes et moins jeunes pour les prémunir contre la délinquance juvénile par la pratique du sport.

Selma Bennani ; Présidente fondatrice de la Fédération royale marocaine des sports aérobic et fitness, du hip hop et sports assimilés : Après avoir rappeler le rôle classique de sa fédération créée en 1996 et focalisé surtout sur : la formation de compétiteurs, des athlètes et des entraineurs, l’organisation de compétitions régionales et nationales et la préparation des équipes nationales afin de participer aux championnats du monde ; Salma Bennani a souligné que la particularité de cette fédération c’est qu’elle essaye d’employer ce sport depuis sa création a des fins autres que sportifs à savoir : le réinsertion sociales de personnes en situation précaire, servir la question et la causes nationale et aussi ; servir la question amazigh à laquelle je m’intéresse personnellement a-t-elle précisé.

Sur ce avait-elle ajouté ; notre présence ce week-end dans la province de Rehamna en tant que fédération est pour signer justement cette convention préparée par la province de Benguerir et qui a un objectif très noble qu’est celui de faire du sport en général un levier du développement économique et social et une locomotive pour la promotion sociale et humaine et, c’est ce qu’on fait d’ailleurs dans la notre fédération depuis sa création puisque qu’on a inséré plusieurs centaines de personnes qui étaient en situation précaire dont des enfants des rues, des prostituées, des personnes pauvres mais qui ont aimé ce sport et nous les avons formés gratuitement au métier d’entraineurs et, grâce à ce sport ils ont trouvé un emploi avec une dignité sociale.

Pour Salma Bennani : « Notre présence ici aujourd’hui donc ; c’est la continuité de ce qu’à fait notre fédération depuis sa naissance à savoir : employer ce sport comme locomotive sociale et je suis heureuse aujourd’hui car c’est la première fois que les autorités locales ou plutôt provinciales comprennent réellement le role du sport dans une société ou règne la précarité et ou le pourcentage des jeunes est très élevé d’autant plus que la création de cette fédération a permis la création de centaine d’emplois directes et indirectes ».

Concrètement donc, la fédération présidée par Salma Bennani se consacrera dans ce surtout à la formation d’entraineurs et pour se faire ; et dans l’attente d’une infrastructure de base indispensable à cet effet et qu’on discutera avec les responsables ici prochainement ; nous pensons commencer par l’organisation des ces formations des jeune de Bourrous à Marrakech ou à Rabat dans un premier temps pour démarrer le processus et permettre aux gens de trouver un emploi pour survivre dignement. Ensuite ; on va essayer d’organiser quelques évènements sportifs qui vont faire la promotion de cette commune rurale avec peut être la création de la COUPE DE BOURROUS d’Aérobic et de Hiphop qui réuniront par exemple les centaines d’athlètes qui se trouvent au Maroc pour dynamiser un peu l’activité économique locale avec le concours biens sur des autres federation et clubs partenaires du projet.

ABOU ZOUHEIR