مجلس جهة الشرق يخصص 200 مليون درهم، لكهربة العالم القروي

شهد إقليم جرسيف، يوم السبت 5 يناير الجاري، تدشين مجموعة من المشاريع التنموية من طرف السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، والسيد حسن بن الماحي، عامل إقليم جرسيف، وذلك بحضور السادة نواب رئيس الجهة والسادة والسيدات أعضاء مجلس الجهة المنتمين للإقليم، والسادة رؤساء الجماعات ورؤساء المصالح اللاممركزة.

وتمت بهذه المناسبة، تقييم برنامج كهربة العالم القروي بجهة الشرق، الذي ينجز في إطار اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة والمكتب الوطني للماء والكهرباء، بقيمة مالية تزيد عن 200 مليون درهم، والذي استفاد منه جميع اقاليم الجهة.

وقال السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إن إقليم جرسيف الذي كان يعرف خصاصا كبيرا في قطاع الكهرباء، استفاد بازيد من 98 مليون درهم، فيما يخص كهربة العالم القروي، مما يمثل حصة 50 في المائة، من القيمة المالية لبرنامج كهربة العالم القروي على صعيد جهة الشرق.

وأشار السيد عبد النبي بعوي، إلى أن نسبة كهربة العالم القروي بإقليم جرسيف، انتقلت من 85 في المائة، إلى 96 في المائة، وذلك بزيادة 11 في المائة، في ظرف سنتين.

وبالإضافة إلى مشاريع كهربة العالم القروي، عرفت جماعة هوارة أولاد رحو، تدشين طريق بدوار الطرش، وتقديم جميع المشاريع المنجزة والتي في طور الانجاز، التي أعطى انطلاقتها مجلس جهة الشرق.

وكشف السيد عبد النبي بعوي، عن أن مجلس جهة الشرق استثمر أزيد من 240 مليون درهم، في مشاريع مختلفة بإقليم جرسيف، بالإضافة إلى أزيد من 250 مليون درهم، في إطار شراكات مع قطاعات أخرى.

وفي إطار تقديم حصة إقليم جرسيف من المشاريع التي يشرف على تمويلها مجلس الجهة، أسوة بباقي الأقاليم، تم الوقوف على برنامج الطرق المنجزة والتي توجد في طور البرمجة والتمويل بمختلف الجماعات، وتوسيع العرض التربوي وانجاز ملاعب القرب المبرمجة في جميع الجماعات وتأهيل مراكز بعض الجماعات وبرنامج تطهير السائل