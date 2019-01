L’UNIVERSITÉCADI AYYAD :

Coup d’envoi de la cinquième campagne de don du sang

de l’Université Cadi Ayyad Marrakech

Dans le cadre de sa stratégie 2017-2020 ; l’Université Cadi Ayyad s’est engagée dans une démarche RSU. Elle formalise sa responsabilité sociale à travers son engagement à inclure dans ses actions et au niveau de son fonctionnement interne et ses relations avec la société, les préoccupations sociales, économiques et environnementales.

C’est dans ce cadre que l’Université Cadi Ayyad poursuit son engagement en partenariat avec le Centre Régional de Transfusion sanguine de Marrakech, en lançant, hier vendredi 04 janvier 2019 au siège de la présidence de l’université, sa 5ème campagne annuelle de Don du Sang.

A travers cette action, l’UCA vise à promouvoir auprès de ses étudiants dont le nombre atteint cette année plus de 110.000 étudiants et étudiantes , les valeurs humanistes, de solidarités et de citoyenneté et à développer chez eux le sens de la responsabilité sociale qui leur est inculqué, également, via les nouveaux modules intégrés dans leurs cursus de formation universitaire.

Les opérations précédentes de don de sang organisées depuis 2014 ont été un succès avec la participation de plus de 2901 donneurs parmi les responsables de l’Université, les enseignants chercheurs, les étudiants et le corps administratif et technique.

La nouvelle campagne du Don du Sang lancée à la Présidence de l’université se poursuivra tout au long de l’année dans les établissements de l’Université à Marrakech, Safi, Essaouira et El Kelaa des Sraghna, selon un programme annuel préétabli.

Par cet acte à forte charge humanitaire, l’Université Cadi Ayyad poursuivra sa marche pour contribuer à sauver de nombreuses vies.

ABOU ZOUHEIR