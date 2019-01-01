عامل إقليم إفران يشرف على انطلاقة الفترة الثالتة للمباذرة الوطنية للتنمية البشرية

في إطاريوم تواصلي وتهييئا, للفترة الثالتة للمباذرة الوطنية للتنمية البشرية اشرف عامل إقليم إفران السيد عبد الحميد المزيد يوم 31 دجنبر 2018 رفقة رئيس المجلس الإقليمي السيد حمو أوحلي والكاتب العام بالعمالة على انطلاقة الفترة الثالتة من المباذرة للتنمية البشرية ودلك من خلال توزيع العديد من السيارات المنفعية والاليات الفلاحية ومجموعة من الادوات للتنشيط الجمعوي وقد دكر رئيس القسم الاجتماعي بحصيلة المباذرة على مستوى الاقليم وما لها من انعكاس على تطوير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والرياضية والتعليمية بالاضافة الى احداث مجموعة من المشاريع المذرة للدخل في اطار محاربة الهشاشة والفوارق الاجتماعية وفيما يلي المشاريع التي استفدت من الدعم خلال هدا اليوم التواصلي الدي يصادف اخر يوم في هده السنة