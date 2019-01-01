اليوم الوطني للوذمة الوعائية

« من أزمات انتفاخ موضعي إلى اختناق قاتل محتمل »

تنظم الجمعية المغربية لمرضى الوذمة الوعائية ، بالاشتراك مع الجمعية المغربية لأمراض المناعة الذاتية والجمعية المغربية للبيولوجيا الطبية ، يوم السبت 19 يناير 2019 ابتداءا من الساعة الثانية و النصف مساءا بفندق بالاص أنفا بالدار البيضاء ، اليوم الوطني الأول للوذمة الوعائية وذالك تحت موضوع « لنتعرف أكثر على الوذمة الوعائية الوراثية «

تتميز الوذمة الوعائية بنوبات تراكم السوائل على مستوى الأغشية المخاطية والجلد مما يؤدي إلى انتفاخ في الوجه والأطراف أو الأعضاء التناسلية. يمكن أن تحمل هذه النوبات خطر الاختناق عندما يخص هذا الانتفاخ الحلق.

في الغالبية العظمى من الحالات ، تكون الوذمة الوعائية ذات صلة بالحساسية ، حوالي 20 ٪ من الأشخاص يتأثرون بهذا المشكل في مرحلة ما من حياتهم. غالباً ما تكون هذه الوذمة الوعائية مصاحبة بالشرى ، ويمكن أن تنتج عن طعام أو لدغة حشرة أو عقار. ويستند علاج هذه الوذمة الوعائية الهيستامينية على الكورتزون ومضادات الهيستامين. في الحالات الشديدة التي تخص الحلق ، يعد الأدرينالين ضروريًا لتجنب صدمة الحساسية (انتشار الحساسية في جميع أنحاء الجسم).

لكن هناك سببً آخر لا يزال لا يتعرف عليه بشكل جيد في المغرب وهو الوذمة الوعائية الوراثية التي لها علاقة بالبرادكينين، يحدث هذا الشكل الأكثر ندرة في الغالب أثناء مرحلة الطفولة أو المراهقة ، تتكون الوذمة تدريجيا على مدار بضع ساعات وتستمر لمدة تتراوح من يومين إلى 5 أيام وتختفي بشكل عفوي دون أن تخلف أثرا. يختلف تواتر وشدة النوبات من شخص لآخر وعند نفس المريض وفقًا لفترات الحياة. أحداث معينة مثل إجراءات طب الأسنان ، والتهابات الأنف والأذن والحنجرة ، والإجهاد ، والحمل … قد تكون سببا في اندلاع الأزمة. قد تؤثر الوذمة على البطن ، تعطي ألمًا شديدًا ، وغثيانًا وقيء ، فضلاً عن الإسهال. الوذمة الحنجرية مهددة للحياة مع خطر الوفاة بنسبة 25 ٪ في غياب العلاج المناسب.

نادراً ما تكون الوذمة الوعائية مكتسبة و غير وراثية ، تحدث عادة لدى البالغين فوق سن الخمسين وتنتج عن مرض آخر (أمراض مناعة ذاتية أو سرطانية) أو عن أدوية معينة مثل الأدوية الخافضة للضغط من عائلة مثبطات إنزيم أنجيوتنسين أو أدوية لمرض السكري.

يعتمد علاج نوبات الوذمة الوعائية على استخدام أدوية غير متوفرة في المغرب (الحقن تحت الجلد أو الوريدي للتركيز متبط ايستراز .هناك علاجات أساسية لتفادي نوبات المرض وهي حمض الترانيكساميك و دانازول .

سيكون هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء الكامل على الجوانب السريرية، البيولوجية والعلاجية على الوذمة الوعائية الوراثية ، وكذلك على دور المريض في إدارة مرضه من خلال حضور متخصصين في التربية العلاجية وجمعيات مرضى من خارج المغرب.

الدار البيضاء ، 26 ديسمبر 2018

الدكتورة خديجة موسيار Dr Moussayer Khadija

اختصاصية في الطب الباطني و أمراض الشيخوخة

Spécialiste en médecine interne et en Gériatrie

Vice-présidente de l’association marocaine des malades d’angioedèmes

نائبة رئيس الجمعية المغربية للمرضى المصابين بالوذمة الوعائية

تأسست الجمعية المغربية للمرضى المصابين بالوذمة الوعائية في فبراير2018 برئاسة السيد عماد العوني و من قبل أشخاص من المجتمع المدني وأعضاء من المجال الطبي بهدف التوعية و التعريف بهذا المرض ، فضلا عن توحيد الجهود وتقديم المساعدة للأشخاص المصابين. البروفيسور لورنس بوييه ، أستاذة الطب الباطني ومنسقة المركز المرجعي الوطني للوذمة الوعائية بفرنسا ، هي الرئيسة الفخرية للجمعية التي أصبحت عضوا في الشبكة العالمية للوذمة الوعائية.