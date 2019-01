L’OFPPT ET LE MINISTERE DE L’EMPLOI DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR SIGNENT UNE CONVENTION DE PARTENARIAT

L’OFPPT ET LE MINISTERE

DE L’EMPLOI, DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA

FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA REPUBLIQUE DE

MADAGASCAR SIGNENT

UNE CONVENTION DE PARTENARIAT

Dans le cadre de la convention-cadre tripartite de coopération dans le domaine de la formation professionnelle signée entre l’OFPPT, l’AMCI et le Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de la République de Madagascar, le 21 décembre 2018 à l’occasion de 1er Forum Africain sur la Formation Professionnelle, à Dakhla ; Mme Loubna TRICHA, Directrice Générale de l’OFPPT a reçu Mme Lydia Aimée RAHANTASOA, Ministre de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de la République de Madagascar, en vue d’échanger autour des perspectives de développement de la coopération Maroc/Madagascar.

Cette rencontre a été consacrée à l’examen du bilan des actions initiées avec l’OFPPT et à la définition d’une feuille de route relative à la mise en œuvre des axes de coopération, objet de la convention-cadre, scellée avec le partenaire malgache à Dakhla, axes à développer conjointement pour la mise à niveau du dispositif de formation de ce pays.

Lors de cette réunion, les discussions ont porté essentiellement sur la réalisation des activités programmées dans la convention-cadre, notamment, l’organisation d’une mission de diagnostic du dispositif de formation malgache par des experts marocains, la formation de formateurs et staff technico-pédagogique, , l’élaboration de requêtes

de financement pour un accompagnement à la mise en place de nouveaux établissements de formation, ainsi que l’accueil en formation initiale par l’OFPPT des stagiaires Malgaches en formation initiale .

Aussi ; l’état d’avancement du projet de construction et d’équipement du complexe de formation dans les métiers du BTP, de l’Hôtellerie, du Tourisme et de la Restauration à Antsirabe, dont la Première pierre d’édification a été posée par S.M. le Roi Mohammed VI et S.E. le Président de la République de Madagascar Mr Hery RAJAONARIMAMPIANINA, en novembre 2016 a été examiné , également lors de cette rencontre,

Pour rappel, l’accord signé à Dakhla, prévoit la réservation d’un quota de 20 places pédagogiques par an, au profit des stagiaires malgaches, sachant que 20 stagiaires seront accueillis dans les Etablissements de formation de l’OFPPT, au titre de la rentrée 2018-2019.

La Ministre Malgache et la délégation qui l’accompagne ont procédé par la suite à la visite de l’Institut Spécialisé des Métiers de l’Aéronautique et de la Logistique Aéroportuaire (ISMALA) de Casablanca.

La délégation Malgache devrait effectuer également, dans le cadre de cette mission, une visite à l’Ecole Mohammed VI de Formation dans les Métiers du BTP de Settat, le Centre de Formation Professionnelle dans les Métiers de l’Automobile de Kenitra et le Centre de Formation dans les Métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme de Guich Loudaya, afin de s’enquérir de l’expertise développée par l’OFPPT dans le domaine de la formation dans ces secteurs

ABOU ZOUHEIR