«LE SPORT LEVIER DE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE» THEME D’UN SEMINAIRE A BENGRIR

Inspirée des Orientations Royales, les forces vives de la Province de Rhamna et la Commune de Bourrous, ont pris l’initiative d’entamer des démarches pour la mise en œuvre d’un projet de développement territorial par le sport et organisent un séminaire à Bengrir sous le thème : « Le sport levier de développement socio-économique » le samedi 05 janvier 2019.

Face aux enjeux actuels de reconversion du territoire rural de Bourrous, dû notamment à la diminution de l’activité des exploitations agricoles, il faut adopter des stratégies globales afin d’améliorer son attractivité à travers la valorisation des atouts naturels de ces espaces tout en répondant aux nouvelles attentes en matière d’offres

de services, imposées notamment par une augmentation progressive de l’espace péri-urbain et de ses modes de consommation.

Partant également du constat, qu’un nouveau marché touristique est en plein expansion, en l’occurrence le marché du tourisme sportif estimé à un Milliard de touristes potentiels ; il a été suggéré de mettre en place un projet central, axé sur les sports de nature prenant en considération les préceptes suivants :

Une approche globale et participative du territoire intégrant, l’ensemble des acteurs et des filières concernées par un projet de développement par le sport ;

Une approche marketing, permettant la création d’un produit touristique à l’échelle du territoire et la définition d’une communication territoriale valorisant l’ensemble des ressources ;

Une approche durable inhérente, aux spécificités de ce

territoire sensible et protégé: un développement touristique centré sur les sports de nature doit être réfléchi dans le cadre d’un développement durable prenant en considération l’ensemble des facteurs économiques, écologiques, sociaux et culturels.

Pour mieux édifier cette approche, un projet innovant sera lancé au niveau de la commune de Bourrous dans la Province des Rhamna et ce séminaire de Bengrir sera une occasion pour faire la « Présentation du lancement de l’expérience pilote de Bourrous » et « la Présentation de Benchmark réussie »

PROGRAMME DU SEMINAIRE :

09H00 : Accueil et Accréditation

11H00 : Mot de bienvenue du Séminaire

•Gouverneur Benguerir

•Initiatrice du projet (SH): ‘‘Sport levier de développement: contexte et enjeux’’

11H20 : Présentation projet Bourrous: Initiative édifante du développement territorial par le sport – PDG Atlas Sporting Management (ASM)

11H30 : SIGNATURE DES CONVENTIONS AVEC LES INSTANCES SPORTIVES PARTENAIRES

(Organisation d’événements sportifs à Rhamna et Bourrous et dispense de Formation aux métiers du sport)

•Présidente de la Fédération Royale Marocaine d’Aérobics, Fitness, Hip Hop et disciplines associées (FRMSAF)

•Président de la Confédération Africaine des Luttes Associées et de la Fédération Royale Marocaine des luttes Associées

•Président de l’Académie Africaine de Sauvetage et de la Fédération Royale Marocaine de Sauvetage

•Président de la Fédération Royale Marocaine de Motocyclisme

•Président de la Fédération Royale Marocaine d’Aikido Iaido et afnitaires

•Président de la Commission Professionnelle de la Fédération Royale Marocaine des sports de Kickboxing et Muay Thai

•Président du Ski Club Ifrane

12H00 : Ouverture des travaux du séminaire

•Riche témoignage: De l’approche théorique à la pratique Mr Badreddine Idrissi – Journaliste et expert dans le domaine du sport

•Expérience réussie : Aérobic moyen d’insertion sociale et activité génératrice de revenu Mme Selma Bennani – Présidente de la FRMSAF

•Expérience réussie : Moto Camp Ifrane 2016 Mr Laraichi Abdallah – Président de la Fédération Royale Marocaine de Motocyclisme

•Expérience réussie : Les Summer Camp d’Aïkido à travers le monde Mr Chouaib Warit – Président Fédération Royale Marocaine d’Aikido Iaido et afnitaires

•Expérience réussie : Tangier International Cup Football passerelle entre génération Mr Benzayad Safouane – Président AMI (Association Marocaine pour l’Interculturalité)

12H45: Débat

13H30 : Levée de la séance et déplacement à Bourrous pour déjeuner

14H30 : Déjeuner à Bourrous

16H00 : Visite du site des activités, lieu du projet

18H00 : Photo souvenir au crépuscule

•Départements ministériels concernés par la thématique

•Mouvement sportif et olympique

•Universitaires

•Conseil territoriaux

•ONG

•Secteur privé

•Presse