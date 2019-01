L’ASSOCIATION DES O.S. DE LA PROVINCE D’IFRANE REND HOMMAGE A SES ADHERENTS MIS EN RETRAITES

Jeudi dernier, la salle des conférences de la ville d’Ifrane a été au rendez-vous avec une grande soirée gala organisée par l’Association des œuvres sociales des fonctionnaires et agents de la Province d’Ifrane et du Conseil Provincial d’Ifrane.

Visant le rapprochement et le renforcement des relations socioprofessionnelles et humaines entre ses adhérents, cette soirée gala bien réussie par les membres de l’AOS des fonctionnaires et agents de la province d’Ifrane et de son conseil provincial, a été marquée par la remise de prix et cadeaux souvenir a une dizaine de fonctionnaires hommes et femmes mis en retraite au titre de l’an 2018 début 2019 ainsi que par la remise de chèques à quatre fonctionnaires dont deux femmes et ce ; en guise de participation de l’association au frais de la Omra suite à l’opération de tirage au sort organisée à cet effet par le bureau directeur de l’association.

Selon Hirchi Aziz ; président de l’association organisatrice de cet évènement festif, cette dernière vise à promouvoir l’action sociale au profit de ses adhérents qui bénéficient d’aide financière en cas de maladie, de naissance, de mariage ou de décès d’un proches par exemple ainsi que l’action sportive et récréative à travers l’organisation de rencontres sportives et des voyages organisés à travers les différentes régions du Royaume aux profits des adhérents et ce, dans un cadre familial et fraternel.

En plus du soutien financier accordé aux candidats aux opérations d’AL OMRA l’an dernier et encore une fois cette année comme vous l’avez constaté, notre association a envoyé deux adhérentes cette années au pèlerinage suite au tirage au sort effectué a cet effet par les autorités provinciales avait-il ajouté.

Enfin ; avait-il conclu ; notre association est à la recherche d’un lot de terrain pour la constriction de logements afin d’alléger les longues et quotidiennes navettes effectués par les adhérents entre les villes de Meknès ;, Fès ou Azrou lieux de résidences et la ville d’Ifrane le lieu du travail.

ABOU ZOUHEIR