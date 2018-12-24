بلاغ صحفي

البنك الإفريقي للتنمية يمنح للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قرضا بمبلغ 79،33 مليون أورو، و 43،36 مليون دولار أمريكي

وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والبنك الإفريقي للتنمية على اتفاقيتين يشملان قرضا من البنك الإفريقي للتنمية بمبلغ 79،33 مليون أورو وقرضا آخر بمبلغ 43،36 مليون دولار أمريكي من الصندوق الصيني لتنمية إفريقيا وذلك يوم الجمعة 21 دجنبر 2018،

Africa Growing Together Fund (AGTF) يديره البنك الإفريقي للتنمية.

وقد وقع هاتين الاتفاقيتين كل من السيد عبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والسيدة ليلى مقدم الممثلة-المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب.

يهدف هذان القرضان إلى تمويل البرنامج الخاص باستدامة وتأمين الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالمغرب لفائدة ساكنة إجمالية تبلغ حاليا 2،5 مليون نسمة لتصل إلى 3،3 مليون نسمة في أفق 2040. ويشمل القرضان المكونات التالية:

– مد قنوات المياه الخام لسد غريس إلى محطة المعالجة بالحسيمة،

– مد قنوات المياه الخام لسد ابن بطوطة إلى محطة المعالجة المحرحر/طنجة،

– تقوية إنتاج الماء الشروب بمنطقة كرسيف انطلاقا من سد تاركا او ماضي،

– تقوية قدرة معالجة المياه بمنطقة بني ملال،

– تقوية قدرة إنتاج الماء الشروب بمنطقة زاكورة انطلاقا من سد أكدز.

ويعود تاريخ التعاون بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والبنك الإفريقي للتنمية إلى سنة 1978 بحيث وصل مبلغ مجمل التمويلات إلى حوالي 9 مليار درهما.