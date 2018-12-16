تنظم، فرقة مسرح الشامات في الفترة المتراوحة مابين 18 و 23 دجنبر الجاري إلى تنظيم مهرجان مكناس للمسرح في دورته الأولى، بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس، ووزارة الثقافة، وجماعة مكناس،

ومجلس عمالة مكناس، و ذلك تحت شعار (مكناس خشبة لمسارح العالم.

و يهدف، مهرجان مكناس حسب بلاغ الجهة المنظمة بان تكون هده التظاهرة المسرحية مناسبة تلتقي فيها التجارب العالمية الاحترافية، كما يطمح المهرجان في دوراته اللاحقة إلى خلق حوار مسرحي بين التجارب المسرحية الإفريقية في علاقتها بمسارح العالم.

و ذكرت، اللجنة التنظيمية أن الدورة التأسيسية ستكون دورة غير تنافسية وستعرف مشاركة فرق مسرحية من : الجزائر، سويسرا، تونس ، مصر ، فرنسا، بالاضافة إلى المشاركة المغربية.

جدير بالذكر أن فعاليات المهرجان ستعرف تنظيم مجموعة من الورشات التكوينية في المسرح والتي سيؤطرها مسرحيون من المغرب ومن الخارج بالاضافة إلى حفل تكريم لبعض رموز المسرح.