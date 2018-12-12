الخصوصية التراثية الثقافية والفنية للعاصمة الاسماعىلية طبع أيام المهرجان

هاني شاكر مسك ختام أمسيات المهرجان

مكناس : عبد العزيز لفلاحي

لقد اتسمت الدورة الثالثة لمهرجان مكناس ومن خلال برنامجها العام بإبراز مظاهر الخصوصية التراثية للمدينة ودلك من خلال العروض التي تقدم بها أساتذة باحثين وخبراء في مجال التراثى والتاريخي والتي تناولت أهمية الحفاظ على الذاكرة الثراتية وإعادة رد الاعتبار للنسق العمراني القديم لارتباطه بعبقرية الصانع المغربي عبر التاريخ و تغيير ا أسماء المواقع بأسماء لها دلالة ولا رمزية .واحتفاء بالذكرى 20 لإعلان مدينة مكناس تراثا عالميا تم تنظيم أمسية تراثية بامتياز من فن الملحون وعيساوة تخللها فقرات تكريمية لدكتورين عبد الرحمان بن زيدان والزيداني اعترفا لهما لما قدموه من دراسات وبحوث حول التاريخ التراثي لمدينة مكناس.

وعن أهمية المهرجان أكدت أسماء خوجة كمديرة لهده التظاهرة الفنية الثقافية والرياضية أن المهرجان حقق أهدافه خاصة على مستوى الانفتاح على كل الفاعلين بالمدينة من مجتمع مدني الذي خصص له فضاء منتدى الجمعيات للتواصل مع المواطنين والرياضيين الدين ساهموا بعروض رائعة ويبقى المهرجان محطة لتشجيع هده المواهب هدا بالإضافة إلى إشراك الجامعة في العروض العلمية وتنظيم جولة استطلاعية لفائدة الطلبة لموقع وليلي

وعلى مستوى الفني شهدت كل من منصات قاعة المنوني وقاعة الريف سابقا والقاعة المغطات المسيرة الخضراء تنظيم سهرات متنوعة مختلفة الاذواق من اغاني ثراتية وشبابية والغناء المعاصر حيث كانت تميزت سهرة الافتتاح بمشاركة الفنانة المقتدرة لطيفة رأفت والكوميدي الساخر يكو فيما استمتع الجمهور بمسك ختام امسيات المهرجان باغاني امير الفنانين هاني شاكر.

لقد اتسمت الدورة الثالثة لمهرجان مكناس ومن خلال برنامجها العام بإبراز مظاهر الخصوصية التراثية للمدينة ودلك من خلال العروض التي تقدم بها أساتذة باحثين وخبراء في مجال التراثى والتاريخي والتي تناولت أهمية الحفاظ على الذاكرة الثراتية وإعادة رد الاعتبار للنسق العمراني القديم لارتباطه بعبقرية الصانع المغربي عبر التاريخ و تغيير ا أسماء المواقع بأسماء لها دلالة ولا رمزية .واحتفاء بالذكرى 20 لإعلان مدينة مكناس تراثا عالميا تم تنظيم أمسية تراثية بامتياز من فن الملحون وعيساوة تخللها فقرات تكريمية لدكتورين عبد الرحمان بن زيدان والزيداني اعترفا لهما لما قدموه من دراسات وبحوث حول التاريخ التراثي لمدينة مكناس.

وعن أهمية المهرجان أكدت أسماء خوجة كمديرة لهده التظاهرة الفنية الثقافية والرياضية أن المهرجان حقق أهدافه خاصة على مستوى الانفتاح على كل الفاعلين بالمدينة من مجتمع مدني الذي خصص له فضاء منتدى الجمعيات للتواصل مع المواطنين والرياضيين الدين ساهموا بعروض رائعة ويبقى المهرجان محطة لتشجيع هده المواهب هدا بالإضافة إلى إشراك الجامعة في العروض العلمية وتنظيم جولة استطلاعية لفائدة الطلبة لموقع وليلي

وعلى مستوى الفني شهدت كل من منصات قاعة المنوني وقاعة الريف سابقا والقاعة المغطات المسيرة الخضراء تنظيم سهرات متنوعة مختلفة الاذواق من اغاني ثراتية وشبابية والغناء المعاصر حيث كانت تميزت سهرة الافتتاح بمشاركة الفنانة المقتدرة لطيفة رأفت والكوميدي الساخر يكو فيما استمتع الجمهور بمسك ختام امسيات المهرجان باغاني امير الفنانين هاني شاكر.