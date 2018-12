Conférence intergouvernementale pour l’adoption du Pacte mondial pour la migration

Louise Arbour Représentante Spéciale des Nations Unies

Fait un point de presse a la veille de l’ouverture

Dimanche dernier, à la veille de l’ouverture des travaux de la Conférence intergouvernementale pour l’adoption du Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière organisée les 10 et 11 décembre 2018 à Marrakech ; Mme Louise Arbour, Représentante spéciale des Nations Unies pour les migrations internationales et Secrétaire générale de la Conférence intergouvernementale a fait un point de presse au cœur du site Onusien implanté à Bab Ighli et dans lequel elle a tenu d’exprimer ses vifs remerciements au Maroc pour le travail remarquable entrepris par le Royaume en vue d’abriter cette Conférence et garantir la réussite de ses travaux avant d’avancer de prime abord que le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, qui sera adopté lundi à Marrakech, se veut un document « fondamental » pour assurer une meilleure gestion de la question migratoire.

Ce Pacte ; fruit de 18 mois d’intenses négociations avait-elle ajouté ; vise à adopter les meilleures pratiques en matière de migration dans le cadre du respect des Droits de l’Homme et de la souveraineté des Etats, qui constitue la pierre angulaire de la politique migratoire. Et d’ajouter que ce Pacte non-contraignant, finalisé en juillet dernier, a été élaboré dans un cadre de coopération et de collaboration entre les Etats, ajoutant que l’application de ce texte explicite et très détaillé dépendra de la volonté des pays membres de l’ONU en vue de garantir une gestion optimale de cette question qui demeure cruciale.

Pour la responsable Onusienne, ce Pacte Mondial pour la migration se veut un cadre de prise d’initiatives et de mise en œuvre de plusieurs actions concernant la question migratoire à long terme à l’échelle locale, nationale, régionale et internationale, notant que ce document permettra de mieux centrer le débat autour de la question de la migration, tout en mettant en avant les enjeux de ce Pacte sur les plans politique, économique et surtout humanitaire.

Par ailleurs, la Secrétaire Générale de la Conférence intergouvernementale ; Mme Louise Arbour, a déploré la publication de certaines informations erronées concernant le contenu dudit Pacte et la réticence de certains Etats à l’approuver. Dans ce cadre ; elle a tenu à préciser que malgré ce désengagement, elle est « très confiante » quant à l’avenir de ce document qui fera l’objet d’une résolution finale de l’ONU le 19 décembre à New York.

Après avoir rappeler que ces pays réticents avaient déjà obtenu des concessions de leurs partenaires pendant les négociations, Mme Arbour souligné que la quasi-totalité des pays avaient soutenu le Pacte lors de des travaux de l’Assemblée générale de l’ONU tenue en juillet dernier.

« Le Pacte mondial sur les migrations va créer une valeur ajoutée en matière de traitement de cette épineuse question, tout en invitant les Etats à mieux réfléchir sur les politiques migratoires afin qu’elles soient plus efficientes et efficaces » avait-elle ajouté.

Aussi ; Mme Arbour a tenu de précisé que cette Conférence intergouvernementale, qui se tient dans la Ville de Marrakech, va générer davantage d’intérêt pour certaines dispositions du Pacte, en ce sens que plusieurs pays ont manifesté leur enthousiasme pour leur mise en œuvre.

Dans ce sens, Arbour a fait savoir que les 159 Etats se sont enregistrés pour participer aux travaux de cette conférence avec plus de 400 partenaires du système onusien représentant la société civile, le secteur privé et du monde académique et plus de 700 représentants de la presse venus des quatre coins du Monde.

Au terme du discours prononcé lors de ce point de presse ; Mme Louise Arbour a répondu aux différentes questions des journalistes représentants differents organes de Presse nationale et internationale accrédité à l’occasion pour la couverture de cette Conférence intergouvernementale pour l’adoption du Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière

DNES : Mohammed Drihem