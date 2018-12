Rencontre provinciale sous le thème «Mobilisation sociétale contre la violence faite aux femmes» dans la ville d’El Hajeb.

Dans le cadre de la 16ème campagne nationale de lutte contre les violences à l’égard des femmes, lancé par le Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement social, en collaboration avec les composantes du Pôle Social, l’Agence de Développement Social de Meknès en partenariat avec la direction provinciale de l’entraide nationale à EL HAJEB ont organisé Jeudi 06 décembre dernier une rencontre provinciale sous le thème «mobilisation sociétale contre la violence faite aux femmes», au siège du complexe social de la femme à EL HAJEB.

Selon les initiateurs de cette rencontre ; cette dernière avait ^pour objectifs de sensibiliser sur la gravité du phénomène des violences à l’égard des femmes via la présentation des différentes statistiques et la discussion des aspects et thématiques associés et de mobiliser les différents acteurs et intervenants autour de la problématique des violences à l’égard des femmes,

Différents acteurs du tissu associatif, des élus, des chefs de services extérieurs, ainsi que des chercheurs et chercheuses universitaires, des représentants des autorités locales et des médias ont été conviés à prendre part aux travaux de cette rencontre provinciale.

Lors de cette rencontre organisé par l’Agence de développement social de Meknès en partenariat avec la direction provinciale de l’entraide nationale ; les intervenants, ont soulignés l’importance des réformes institutionnelles et législatives en matière de lutte contre la violence faite aux femmes, avec notamment l’entrée en vigueur de la loi 103.13, et qui nécessitent une mobilisation des décideurs et des acteurs locaux dans le souci de mettre en place les conditions propices à une telle entreprise.

Selon le représentant de l’ADS ; des mesures engagées au niveau territorial afin de lutter contre la violence à l’égard des femmes selon une approche globale, combinant prévention, protection et autonomisation, en étant conscient de l’importance des initiatives de la société civile, comme partenaire incontournable pour la réalisation des projets de développement humain et la promotion d’une participation équitable des citoyens, sans discrimination ni violence.

En terme de bilan, a-t-il ajouté ; des programmes ont été initiés par l’ADS et ses partenaires au niveau de la province d’El Hajeb, ayant pour objectif autonomisation socio-économique des femmes, dont le programme de valorisation de la filière tapis et tissage, le programme de promotion de la très petite entreprise féminin EL HAJEB MOBADARA. Ainsi que le programme d’animation sociale de proximité visant à encourager les activités de sport féminin et la lutte contre les stéréotypes liés au genre à travers l’art et la culture.

Pour sa part ; le directeur provincial de l’entraide a souligné l’importance des centres d’éducation et de formation, dans le renforcement des capacités et de l’empowerment et l’inclusion sociale des filles et des femmes.

La représentante de la cellule provinciale de sécurité a exposé des statistiques liées aux sanctions et aux catégories de violences les plus observés et accueillies.

A signaler que le programme de cette rencontre a été également axé sur les travaux d’un atelier pratique sur l’approche genre et les outils permettant une meilleure intégration de la dite approche dans les projets et programmes de développement local.

La rencontre a connu la participation d’environ 5o femmes, en plus des acteurs locaux et tissus associatif.

Mohammed Drihem