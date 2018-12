DECLARATIONS DE LA DIASPORA

Mme Khady Sakho Niang ; Présidente de Plateforme Afrique-Europe de Développement de la Diaspora : On n’est là à Marrakech pour ce Diaspora week pour ne parler que de cette dernière et de politique migratoire dans le cadre d’une rencontre parallèle qui est à sa 10ème édition qu’est le Dialogue de la Diaspora pour le Développement (DDD) .

Dans ce DDD nous espérons qu’avec toutes les parties prenantes (société civiles, gouvernements, collectivités territoriales etc…) nous allons faire converger nos idées et à trouver surtout une palette de solution car on a devant nous un arbre à problèmes et il nous faut vraiment trouver un arbre à solutions et c’est là notre but aujourd’hui dans cette rencontre.

Les grands axes de discussion dans cette rencontre c’est surtout ; être armé et préparés pour pouvoir être efficaces dans l’interpellation et la mise en œuvre du pacte qui va être signe après demain car si on n’est pas là ; je pense qu’on fera pour nous et tout ce qu’on fera pour nous sans nous sera contre nous.

Karim Basrir : Membre de Maroc-entrepreneur ; association de la diaspora marocaine basée à Paris. On accompagne les porteurs de projets et création d’entreprise vers le Maroc ; nos attentes de Marrakech sont multiples et diverses car ; à la fois on espère que toutes ses rencontres puissent sortir avec des recommandations comme c’est déjà fait lors du Forum mondiale et qu’ils aboutissent à des actes concrets avec des programmes qui vont sortir là pour vraiment appuyer la diaspora à développer des projets en Afrique.

Moi suis de la deuxième génération et la diaspora a évoluée, nos parents qui sont partis un peu partout à travers le monde dans les années 60 et 70 ont été parti surtout pour développer et créer un pont entre le pays d’accueil et leur petits villages d’origines et surtout pour le soutien de leur familles ici mais nous qui avons eu la chance d’aller y étudier, on commence d’avoir des profils avec des expériences et des compétences pointues sur différentes actions et je pense qu’ils peuvent appuyer : grâce à leurs expertises ; les différents gouvernements africains sur les differents programmes de développement comme celui de l’aéronautique dont une filiaire a été développé début des année 2000 grâce à un jeune marocain qui travaillait dans une grandes boite spécialisée dans le domaine.

On espère aussi que toutes ces compétences qui se trouvent dans différents secteurs diverse et variés qu’on ne connait pas encore au Maroc notamment dans l’intelligence artificielle et les nouvelles technologies surtout qu’on sait qu’on a des compétences marocaines pointues dans le domaine à travers le monde appuient ce nouveau modèle de développementdans de nouveaux secteurs et nouveau plans sectoriaux qui sont en train de se développer

Recueilli par DNES

Mohammed Drihem