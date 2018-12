LA VILLE DE MARRAKECH ACCUEIL LE 10ème Dialogue Sur le Développement par la Diaspora

Le Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires de la Migration [MDCMREAM] en partenariat avec la Plateforme Afrique–Europe de Développement de la Diaspora [ADEPT] et la Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit Gmbh [GIZ] organisent :Le 10ème Dialogue sur le Développement par la Diaspora (DDD10) les Samedi 08 et Dimanche 09 décembre 2018 à Marrakech sous le thème : Le Rôle de la diaspora africaine comme catalyseur du Développement durable dans la mise en œuvre du Pacte Mondial pour les Migrations ».

Organisé dans le cadre du Forum Mondial sur la Migration et le Développement [FMMD] et la Conférence Intergouvernementale pour l’Adoption du Pacte Mondial pour une Migration Sûre, Ordonnée et Régulière [PMM], ce 10ème Dialogue sur le Développement par la Diaspora [DDD10] a pour objectif de faciliter les échanges entre la diaspora africaine en Europe et les principaux leaders de la diaspora intra-africaine, les gouvernements, les représentants institutionnels et la société civile en Afrique et en Europe. IL vise à explorer notamment :

⦁ Les contributions positives de la diaspora africaine au développement durable dans les pays d’accueil et d’origine. L’exemple de l’engagement de la diaspora marocaine sera mis en exergue comme une bonne pratique ;

⦁ Comment favoriser l’intégration régionale à travers la migration et le développement : enseignements tirés de la coopération entre le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Maroc ;

⦁ Comment renforcer l’efficacité de l’engagement de la diaspora au niveau politique dans les pays d’accueil et d’origine ;

⦁ Les moyens possibles d’équiper la diaspora tout en lui permettant une meilleure mise en œuvre, suivi et révision du Pacte Mondial pour les Migrations [PMM].

Le DDD10 est un événement de haut niveau qui rassemble des participants (es) des institutions régionales (UE, UA, ACP, CEDEAO), de la diaspora nationale et régionale, des plateformes de migrants (es), des ambassadeurs, et des hauts fonctionnaires. Il mobilisera près de 200 participants (es) lors de la journée du dialogue du samedi 8 décembre 2018 et fournira une plateforme d’apprentissage et d’échange de pratiques à près de 60 participants (es) répartis (es) entre les délégués (es) de la diaspora africaine et du continent africain lors de l’atelier d’échange, d’apprentissage et de développement des capacités prévu pour le dimanche 9 décembre 2018.

Programme

Samedi 8 décembre 2018

Le rôle de la diaspora africaine en tant que catalyseur du développement durable dans la mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations

Lieu: Collection Be Live Marrakech (Lot B6, Zone de Zahrat, Marrakech)

Horaire SUJET

8h00 – 9h00 Inscription et café de bienvenue

9h00 – 11h00 Séance d’ouverture

Adresses de bienvenue:

⦁ Mme Khady Sakho Niang , Présidente de la Plateforme de développement de la diaspora Afrique-Europe [ADEPT] ⦁ Mme Anna Wittenborg , chef de l’unité gouvernance, GIZ Maroc

⦁ M. Jaouad Dequiuec , directeur de la coopération, des études et de la coordination sectorielle, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale chargé des Marocains vivant à l’étranger et des questions de migration [MDCMREAM] Le chemin parcouru : leçons du Pacte mondial pour le processus de négociation sur la migration – Points de vue des principales parties prenantes

Animateur: M. Gibril Faal, directeur de GK Partners, professeur invité LSE, conseiller spécial de l’ADEPT

Haut-parleurs:

⦁ Mme Stella Opoku-Owusu , directrice adjointe, Fondation africaine pour le développement [AFFORD] ⦁ Dr. Andreas Isensee , responsable des politiques, ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement [BMZ] ⦁ Mme Cecile Riallant, principale en migration et développement, Organisation internationale pour les migrations [OIM] Discours principal : M. Nadir El Habib , coprésident du FMMD, secrétaire général du ministère, délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale chargé des Marocains vivant à l’étranger et des questions de migration [MDCMREAM] 11h00 – 11h30 Photo de groupe et pause café

11h30 – 13h00 Créer un environnement favorable pour la contribution de la diaspora

Modératrice: Mme Malin Frankenhaeuser, responsable des politiques, Centre international pour le développement des politiques de migration [ICMPD] Haut-parleurs:

⦁ Renforcement des partenariats multipartites entre pays d’origine et de destination par Mme Camilla Hagstrom, chef adjointe de l’unité Migration et emploi, Direction générale de la coopération internationale et du développement [Commission de l’UE] ⦁ Financement des initiatives de développement de la diaspora: le rôle de la Banque africaine de développement par M. Babacar Sambe, spécialiste de l’inclusion financière, Banque africaine de développement [BAD] ⦁ Thierno Camara, présidente du Forum des organisations de solidarité internationale pour les migrations [FORIM], décrit les bonnes pratiques de la société civile pour soutenir l’engagement des diasporas

13h00 – 14h00 Heure du déjeuner

14h00 – 15h30 Un pacte mondial juste pour la migration pour tous

Modératrice: Mme Anne Hitzegrad, conseillère, GIZ Maroc

Haut-parleurs:

⦁ Gendering the GCM par Ms. Carolina Gottardo, membre du comité directeur du réseau Femmes en migration [WIMN] ⦁ Le point de vue des jeunes sur la migration et le développement par M. Youssouf Simbo Diakite, coprésident et fondateur du Forum des jeunes de la diaspora africaine en Europe [ADYFE] ⦁ Assurer les droits des migrants par M. Mamadou Goita, coprésident des Journées de la société civile, FMMD

15h30 – 16h00 Pause café

16h00 – 17h00 Perspectives et recommandations: Catalyser les efforts collectifs pour la mise en œuvre du MCG

Modérateur: Mr.Colin Rajah, liaison de la société civile auprès du MCG, Organisation internationale pour les migrations [OIM] Haut-parleurs:

⦁ Mme Roula Hamati , présidente des Journées de la société civile du FMMD, recherche et de plaidoyer, Insan Association

⦁ M. Nana Kyretwie Akwasi , responsable de la diaspora – Amériques et Caraïbes, Commission de l’Union africaine

⦁ M. Badara Ndiaye , expert en migration de la région de la CEDEAO, Association DIADEM

17h00 – 18h00 Déclaration sur: « Le rôle de la diaspora africaine en tant que catalyseur du développement durable »

Modérateur: M. Alexis Neuberg, fondateur et directeur, Radio Africa TV, vice-président d’ADEPT

Haut-parleurs:

⦁ Mme Kékéli Kpognon, Directrice exécutive par intérim de la Plate-forme de développement de la diaspora Afrique-Europe [ADEPT] ⦁ M. Yaya Sangaré, ministre des Maliens à l’étranger et de l’intégration africaine

Invitée spéciale: Mme Rahma Hajji, artiste marocaine

Remarques finales : Mme Khady Sakho Niang , Présidente de la Plateforme de développement de la diaspora Afrique-Europe [ADEPT] 18h00 – 21h00 Réception de mise en réseau

Dimanche 9 décembre 2018

Atelier d’échange d’apprentissage et de développement des capacités

Lieu : Be Live Collection Marrakech (Lot B6, Zone de Zahrat, Marrakech)

HORAIRE SUJET

8.30 – 9.00 Inscription et café de bienvenue

9.00 – 9.15 Séance d’ouverture

Mme Khady Sakho Niang, Présidente, Plateforme Afrique-Europe de Développement de la Diaspora [ADEPT] M. Joachim Langbein, Conseiller Technique Principal, Projet Sectoriel Migration et Développement, GIZ Maroc

M. Jaouad Dequiuec, Directeur de la Coopération, des Études et de la Coordination Sectorielle, Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires de la Migration [MDCMREAM] Retour sur le premier jour : Mme Kékéli Kpognon, Directrice Exécutive par Intérim, Plateforme Afrique-Europe de Développement de la Diaspora [ADEPT] 9.15 – 10.45 Séance plénière : Engagement de la diaspora africaine comme catalyseur du développement par Mme Awa N’Diaye, Présidente, Espace Afrique International, Membre du Conseil Consultatif d’ADEPT

Ateliers : Présentation des bonnes pratiques d’engagement de la diaspora – Gouvernements du Maroc, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et du Mali

Atelier I : Sénégal par Amb. Sory Kaba, Directeur Général des Sénégalais de l’Extérieur, Ministère des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur

Modérateur : M. Djelloule Markria, Conseiller Technique, GIZ

Rapporteure : Mme Charlotte Seck, Écrivaine, Éditrice, Amina Magazine

Atelier II : Côte d’Ivoire par Mme Ouattara Goita Insiata, Directrice de l’Action Sociale et de l’Information à la Direction Générale des Ivoiriens de l’Extérieur [DGIE] auprès du Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur

Modératrice : Mme Brice Monou, Experte en Migration et Développement, Présidente, FECODEV

Rapporteur : M. Eyachew Tefera, Président, Institut pour les Etudes Africaines, Membre du Conseil d’Administration d’ADEPT

Atelier III : Mali par M. Yaya Sangaré, Ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine

Modératrice : Mme Sabrina Sassi, Présidente, Bridging Divides

Rapporteur : M. Youssef Haji, Conseiller auprès du Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger, [CCME] Atelier IV : Maroc par Mme Mounia Haoudi Marzak, Directrice de la Communication et de la Mobilisation des Compétences des Marocains du Monde, MDCMREAM

Modérateur : M. Najim Azahaf, Responsable de projet Senior, Fondation Bertelsmann

Rapporteure : Mme Luiza Soares, Membre du Conseil Civil de la Municipalité de Rotterdam

10.45 – 11.00 Restitution en plénière des ateliers par les rapporteurs

11.00 – 11.30 PAUSE CAFÉ

11.30 – 12.30 Session de Speed Dating : Apprendre des bonnes pratiques des organisations de la société civile

Modérateur : M.Younes Foudil, Consultant en Migration et Communication

12.30 – 14.00 PAUSE DÉJEUNER

14.00 – 15.00 Le rôle et l’implication de la société civile dans la mise en oeuvre et le suivi du Pacte Mondial pour les Migrations pour l’Afrique et la diaspora africaine

Modérateur : M. Mamadou Mbengue, Secrétaire Exécutif, Dialogues Politiques Prospectives – Enda Diapol

Intervenant.e.s :

Mme Naima Korchi, Présidente, Forum des Femmes Africaines

Dr Abdallah Boussouf, Secrétaire Général, Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger [CCME]

15.00 – 15.30 Clôture et mots de conclusions

M. Jaouad Dequiuec, Directeur de la Coopération, des Études et de la Coordination Sectorielle, Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires de la Migration [MDCMREAM] M. Joachim Langbein,Conseiller Technique Principal, Projet Sectoriel Migration et Développement, GIZ

Dr Ahmed Zanya Bugre, Directeur Exécutif, Fondation pour l’Accueil et l’Assistance aux Migrants