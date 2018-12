REMISE DU TROPHEE DE L’AFRICANITE A IFRANE FORUM

Mesdames, Messieurs,

Honorable assistance,

Nous avons vécu ces dernières 48 heures, un moment fabuleux de rencontre au cœur de l’Afrique, à Ifrane.

Le Maroc est devenu aujourd’hui une plateforme mondiale de rencontre au service du rayonnement de l’Afrique, dans la droite ligne de la vision portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, vision axée sur la coopération Sud-Sud comme un vecteur d’émergence d’une Afrique nouvelle.

La Fondation des « Trophées de l’Africanité », qui rend hommage aux valeurs humaines de l’Africanité, est reconnaissante à Khadija Idrissi Janati, entrepreneure experte des relations publiques et de la communication d’influence, fondatrice et présidente du Sommet Africain du Commerce et de l’Investissement, Ifrane Forum, pour son initiative, porteuse d’espoirs en faveur du continent. Car aujourd’hui plus que jamais, la jeunesse africaine a besoin de rêver, et des initiatives telles que Ifrane Forum, dont la 3 édition a eu pour thème central: « La croissance durable au service de l’Afrique émergente », sont des rencontres qui ouvrent le champ des possibles. L’un des plus grands problèmes auquel l’Afrique est confronté ces dernières décennies, est celui de l’immigration clandestine.

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a recensé près de 17000 morts et disparus en Méditerranée depuis 2014. Pour freiner ce phénomène, les jeunes africains ont besoin de savoir que des choses se mettent en place sur le continent et que les lignes bougent. Ici, à ce Forum, j’ai rencontré des africains qui ont fait le voyage dans le sens inverse, qui sont parti des Etats unis, de la France pour retourner en Afrique et développer des projets et cela, la jeunesse africaine a besoin de le savoir. Prendre le chemin de la méditerranée ne saurait être une solution. La réussite est possible ici.

La Fondation du Trophée de l’Africanité salue et encourage ce genre d’initiatives qui permettent de créer des cadres de réflexions pour poser les réelles problématiques du continent africain et de dégager des pistes de solutions concrètes, mais au-delà, de favoriser des mises en relations entre porteurs de projets et investisseurs.

L’Afrique est le continent de l’avenir dit-on et nous, nous ajoutons que c’est maintenant que les africains doivent se positionner et s’engager résolument dans des actions qui contribuent à l’amélioration des conditions de vie des africains et au rayonnement de notre continent.

Cela, Kadija Idrissi le fait très bien, elle qui est engagée pour la promotion de l’entreprenariat féminin et de l’autonomisation économique des femmes, elle qui fait les éloges d’une Afrique qui inspire.

Aujourd’hui, la fondation est donc est heureuse de remettre à Madame Khadija Idrissi Janati, le Trophée de l’Africanite en hommage aux efforts qu’elle déploie depuis 3 ans pour faire de Ifrane Forum, un haut lieu de partage d’expérience et de savoir-faire au service du développement en Afrique.

À propos de la Fondation « Trophée de l’Africanité »

La Fondation « Trophée de l’Africainité a trois (3) objectifs majeurs :

Elle rend hommage à toute initiative socio-économique et tout projet d’intérêt général ayant pour ambition de faire bouger les lignes, dans les pays du continent.

Elle se veut, par ailleurs, l’expression d’une citoyenneté affirmée et saluée au nom de l’Africanité. Elle a pour objectif d’encourager les acteurs visionnaires du continent et de contribuer efficacement à mettre en avant leur créativité ainsi que leur mobilisation au service d’une nouvelle jeunesse africaine pleine de ressources.

Elle a pour ambition enfin de soutenir hommes et femmes, associations et ONG qui œuvrent à freiner l’immigration clandestine.

Désiré BEIBLO, vice-Président de la Fondation « Trophée de l’Africanité