نيزك مستفركي/الجهة الشرقية

رمضان مصباح الادريسي

تقديم:

بدا لي من أول وهلة حجرا غير طبيعي، في محيط حجري عادٍ مألوف جدا للعين.

بعد بحث عبر الشبكة تقوى لدي افتراض أن يكون نيزكا.

تبقى الكلمة لذوي الاختصاص المغاربة والأجانب ؛وقد راسلت عددا منهم ،ولم أتوصل باجابة الى حد الساعة.

وفي ما يلي الرسالة الرقمية الموجهة،عبر الفيسبوك،للدكتورة حسناء الشناوي،وهي من أكبر الاختصاصيين المغاربة، الدوليين، في مجال النيازك.

رمضان مصباح الادريسي

كاتب مغربي

Mesram403@gmail.com

السيدة الدكتورة حسناء الشناوي ولدجهان

تحية طيبة.

في 18نونبر 2018،عثرت – في رحلة قنص – بجبال الزكارة،وبالضبط في المنطقة المسماة »لكبر » LAGBARE/جماعة مستفركي بالمنطقة الشرقية؛على ما بدا لي ،ومن أول وهلة،أنه حجر غير عادي:

*حجر اسود ضمن محيط حجري عادي من أحجار الجبال.

*ثقيل مقارنة بحجمه:

Diametre :17cm

Poid : 324grames

بيضاوي الشكل تقريبا.

بعد بحث عبر الأنترنيت ،ومقارنات مع صور النيازك بمواقع متعددة ،ومنها صفحتكم على الفيسبوك وصلت الى النتائج الآتية:

Aimantation :non

Croute de fusion noir :oui.

Regmaglypte :oui

Sous croute : solide et rougeatre.

كل هذا،سيدتي ،جعلني أبحث عن كبار الاختصاصيين المغاربة ،فوجدت اسمكم الكريم في جميع الاحالات ؛باعتباركم مرجعا دوليا في نيازك المغرب.

أرفق مراسلتي بصور للحجر،وأضعه رهن اشارتكم لتعميق البحث ،ولكل غاية مفيدة للعلم والعلماء؛ولثرائنا الوطني اللامادي.