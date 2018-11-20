سبحان من أودع الأنوار في بشر شعر : محمد شركي

سبحان من أودع الأنوار في بشر

شعر : محمد شركي

سبحان من خلّد المحمود في الزمن = خيرالورى صاحب الآيات والسنن

أهلّ في سائر الأكوان مولده = نور الإله سرى في حالك الدجن

سرّت بمولده عجم وعاربة = بشرى البرية بالخيرات والمنن

شهرالربيع قد ازدانت مرابعه = بمولد المصطفى والمجتبى الحسن

أعيت شمائله أمداح من مدحوا = من مفلق حاذق أوأفوه لسن

ما أدركت نوره شمس ولا قمر = ولا نجوم هو السراج في الدخن

نبيّنا ربعة والقد معتدل = ولونه زاهر كالنّور في الفنن

مفخم وجهه ياقوتة برقت = وثغره باسم كلؤلؤ حسن

وشعره ناعم مسترسل رجل = والحاجبان سوابغ بلا قرن

بلحية كثة دقيق مسربة = كدمية جيده وضّاح كالحضن

عرنينه شامخ بعينه حور = كنرجس ناعس أفاق من وسن

جبينه واسع والخد جوهرة = قوامه حسن قد مدّ كالشطن

ضخم الكراديس بادن ضليع فم = عظيم صدر بلا عيب ولا سمن

ما بين لبته شعر وسرته = جرى كخيط من الديباج في الغسن

كأنه إن مشى ينحط من صبب = هونا يسير إذا يمشي على سنن

سبحان من أودع الأنوار في بشر = أوصافه كملت في الروح والبدن

في وصفه احتارت الأشعار والمدح = من في الورى مثله في سائر الزمن

نبيّنا رحمة الرحمان أرسلها = لخلقه كاشفا للهم والحزن

نبيّنا علمه وحي منزّله = رب الورى عالم الأسرار والعلن

أخلاقه كملت والله أودعها = في الوحي عدّدها جدا بلا ددن

والمقتدون به في فرحة أبدا = طوبى لهم فوزهم بالخلد في الغدن

مدحي رجوت به عفوا ومغفرة = ثم الشفاعة في هول وفي الفتن

يوم القيامة لا مال ولا ولد = ينجي سوى عمل قد لفّ في الكفن

إن كان لي في مديح المصطفى صلة = رجوتها هبة في العجز والوهن

هو الشفيع الذي أرجو شفاعته = ذخري وحسبي غياثي ساعة الغبن

يا غافلا عن صلاة قد أمرت بها = على النبيّ بعيد الفرض والسنن

بادر بها دائما فذا وفي ملإ = إذا أقمت وفي حلّ وفي الظعن

واحذر مقولة من قالوا هي البدع = فقولهم سفه وجهلهم شزن

يا ربّ صلّ على محمد أبدا = ما رتّل الوحي في الأرياف والمدن

ثم السلام على طه وعترته = الآل والصحب من نجد ومن يمن

والحمد لله حمدا دائما أبدا = أرجو به روضة في جنة العدن