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سبحان من أودع الأنوار في بشر شعر : محمد شركي

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سبحان من أودع الأنوار في بشر

شعر : محمد شركي

سبحان من خلّد المحمود في الزمن = خيرالورى صاحب الآيات والسنن

أهلّ في سائر الأكوان مولده        = نور الإله سرى في حالك الدجن

سرّت بمولده عجم وعاربة          = بشرى البرية بالخيرات والمنن

شهرالربيع قد ازدانت مرابعه      = بمولد المصطفى والمجتبى الحسن

أعيت شمائله أمداح من مدحوا      = من مفلق حاذق أوأفوه لسن

ما أدركت نوره شمس ولا قمر      = ولا نجوم هو السراج في الدخن

نبيّنا ربعة والقد معتدل               = ولونه زاهر كالنّور في الفنن

مفخم وجهه ياقوتة برقت             = وثغره باسم كلؤلؤ حسن

وشعره ناعم مسترسل رجل          = والحاجبان سوابغ بلا قرن

بلحية كثة دقيق مسربة                = كدمية جيده وضّاح كالحضن

عرنينه شامخ بعينه حور             = كنرجس ناعس أفاق من وسن

جبينه واسع والخد جوهرة            = قوامه حسن قد مدّ  كالشطن

ضخم الكراديس بادن ضليع فم       = عظيم صدر بلا عيب ولا سمن

ما بين لبته شعر وسرته              = جرى كخيط من الديباج في الغسن

كأنه إن مشى ينحط من صبب       = هونا يسير إذا يمشي على سنن

سبحان من أودع الأنوار في بشر    = أوصافه كملت في الروح والبدن

في وصفه احتارت الأشعار والمدح  = من في الورى مثله في سائر الزمن

نبيّنا رحمة الرحمان أرسلها           = لخلقه كاشفا للهم والحزن

نبيّنا علمه وحي منزّله                 = رب الورى عالم الأسرار والعلن

أخلاقه كملت والله أودعها             = في الوحي عدّدها  جدا بلا ددن

والمقتدون به في فرحة  أبدا          = طوبى لهم فوزهم بالخلد في الغدن

مدحي رجوت به عفوا ومغفرة       = ثم الشفاعة في هول وفي الفتن

يوم القيامة لا مال ولا ولد            = ينجي سوى عمل قد لفّ في الكفن

إن كان لي في مديح المصطفى صلة = رجوتها هبة  في العجز والوهن

هو الشفيع الذي أرجو شفاعته        = ذخري وحسبي غياثي ساعة الغبن

يا غافلا عن صلاة قد أمرت بها      = على النبيّ بعيد الفرض والسنن

بادر بها دائما فذا وفي ملإ           = إذا أقمت وفي حلّ وفي الظعن

واحذر مقولة من قالوا هي البدع      = فقولهم سفه وجهلهم شزن

يا ربّ صلّ على محمد أبدا            = ما رتّل الوحي في الأرياف والمدن

ثم السلام على طه وعترته             = الآل والصحب من نجد ومن يمن

والحمد لله حمدا دائما أبدا               = أرجو به روضة في جنة العدن

 
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