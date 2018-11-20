سبحان من أودع الأنوار في بشر شعر : محمد شركي
سبحان من أودع الأنوار في بشر
شعر : محمد شركي
سبحان من خلّد المحمود في الزمن = خيرالورى صاحب الآيات والسنن
أهلّ في سائر الأكوان مولده = نور الإله سرى في حالك الدجن
سرّت بمولده عجم وعاربة = بشرى البرية بالخيرات والمنن
شهرالربيع قد ازدانت مرابعه = بمولد المصطفى والمجتبى الحسن
أعيت شمائله أمداح من مدحوا = من مفلق حاذق أوأفوه لسن
ما أدركت نوره شمس ولا قمر = ولا نجوم هو السراج في الدخن
نبيّنا ربعة والقد معتدل = ولونه زاهر كالنّور في الفنن
مفخم وجهه ياقوتة برقت = وثغره باسم كلؤلؤ حسن
وشعره ناعم مسترسل رجل = والحاجبان سوابغ بلا قرن
بلحية كثة دقيق مسربة = كدمية جيده وضّاح كالحضن
عرنينه شامخ بعينه حور = كنرجس ناعس أفاق من وسن
جبينه واسع والخد جوهرة = قوامه حسن قد مدّ كالشطن
ضخم الكراديس بادن ضليع فم = عظيم صدر بلا عيب ولا سمن
ما بين لبته شعر وسرته = جرى كخيط من الديباج في الغسن
كأنه إن مشى ينحط من صبب = هونا يسير إذا يمشي على سنن
سبحان من أودع الأنوار في بشر = أوصافه كملت في الروح والبدن
في وصفه احتارت الأشعار والمدح = من في الورى مثله في سائر الزمن
نبيّنا رحمة الرحمان أرسلها = لخلقه كاشفا للهم والحزن
نبيّنا علمه وحي منزّله = رب الورى عالم الأسرار والعلن
أخلاقه كملت والله أودعها = في الوحي عدّدها جدا بلا ددن
والمقتدون به في فرحة أبدا = طوبى لهم فوزهم بالخلد في الغدن
مدحي رجوت به عفوا ومغفرة = ثم الشفاعة في هول وفي الفتن
يوم القيامة لا مال ولا ولد = ينجي سوى عمل قد لفّ في الكفن
إن كان لي في مديح المصطفى صلة = رجوتها هبة في العجز والوهن
هو الشفيع الذي أرجو شفاعته = ذخري وحسبي غياثي ساعة الغبن
يا غافلا عن صلاة قد أمرت بها = على النبيّ بعيد الفرض والسنن
بادر بها دائما فذا وفي ملإ = إذا أقمت وفي حلّ وفي الظعن
واحذر مقولة من قالوا هي البدع = فقولهم سفه وجهلهم شزن
يا ربّ صلّ على محمد أبدا = ما رتّل الوحي في الأرياف والمدن
ثم السلام على طه وعترته = الآل والصحب من نجد ومن يمن
والحمد لله حمدا دائما أبدا = أرجو به روضة في جنة العدن
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