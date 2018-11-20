محمود درويش في الرباط
احتفاءً بالذكرى العاشرة لرحيل الشاعر العربي الكبير محمود درويش(2008/ 2018)، يطلق بيت الشعر في المغرب، بمعية شركائه مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير وكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة محمد الخامس، احتفالية ثقافية، شعرية وفنية كبرى تحت عنوان:
« محمود درويش في الرباط »
وذلك يوم 28 نونبر 2018 ابتداءً من السّاعة العاشرة صباحا، ووفق البرنامج التالي:
بيت الشعر في المغرب بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة محمد الخامس.
ندوة « محمود درويش والتجربة الشعرية وآفاقها الجمالية »
الساعة العاشرة صباحا- مدرج الشريف الإدريسي بمقر الكلية.
الجلسة الافتتاحية:
كلمة السيد وزير الثقافة والاتصال؛
كلمة السيد رئيس بيت الشعر في المغرب؛
كلمة السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط؛
إدارة الجلسة: الأستاذ محمد الداهي.
الجلسة الأولى : مدرج الشريف الإدريسي- الحادية عشرة صباحا.
بمشاركة الأساتذة : علال الحجام، محمد بودويك، أحمد هاشم الريسوني، عبد السلام المساوي، محمد العناز.
إدارة الجلسة: الأستاذ حسن مخافي.
الجلسة الثانية: مدرج الشريف الإدريسي- الثالثة زوالا
بمشاركة الأساتذة : خالد بلقاسم، محمد أيت لعميم، بنعيسى بوحمالة، عبد العزيز بومسهولي، حسن مخافي.
يدير الجلسة: الأستاذ نبيل منصر.
الساعة السادسة مساء- رواق الفنون التابع للمؤسسة، حسان الرباط.
بيت الشعر في المغرب بشراكة مع مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير
افتتاح معرض « ورد أكثر » للفنانين التشكيليين عزيز أزغاي، عبد الله الهيطوط، وفؤاد شردودي. يستمر المعرض إلى غاية يوم 12 يناير2019 .
جدير بالذكر أن احتفالية » محمود درويش في الرباط » تتعزز بصدور عدد خاص من مجلة « البيت » عن الشّاعر الراحل بمشاركة نخبة من الكتاب المغاربة والعرب.
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