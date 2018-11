ŒUVRES SOCIALES : LA FONDATION DES ŒUVRES SOCIALES DU DEPARTEMENT DE L’AGRICULTURE SOUTIEN SES PELERINS ET SES NOUVEAUX BACHELIERS

Samedi 17 novembre dernier le Secrétaire Générale du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime-Département de l’Agriculture- ; Mr Mohammed Sadiki accompagné de Mme Nadia Legdali présidente de la Fondation pour la Promotion des Œuvres Sociales du Personnel de ce département a présidé ; la cérémonie de remise de l’aide financière accordée par la Fondation à ses adhérents (es) en guise de participation aux frais du pèlerinage effectué au titre de l’an 1439 h (2018) ainsi que des bourses de mérite et des prix d’encouragement accordés aux enfants des adhérents bacheliers au titre de l’année 2017-2018.

Dix pèlerins et pèlerines ont bénéficié à cette occasion d’une aide financière d’un montant global de 25.000,00 Dhs alors que 41 nouveaux bacheliers enfants du personnel du département ministériel de l’agriculture ont reçu un Ordinateur portable chacun ; en guise de prix d’encouragement et 14 autres brillants bacheliers ont reçu un cheque de 50.000,00 Dhs chacun ; en guise de Bourse d’étude couvrant leurs cinq années universitaires à venir.

Après avoir souhaité la bienvenue aussi bien aux pèlerins qu’aux nouveaux bacheliers qu’elle tenu à féliciter pour l’excellence de leurs parcours scolaire ; Mme Nadia Lagdali qui a prononcé une allocution a cette occasion a tenu de signaler que la FOS qu’elle préside ne cessera jamais d’améliorer d’année en année ce genre d’initiatives a caractère sociale visant à encourager l’excellence scolaire des enfants de ses adhérent.

Aussi avait-elle ajouté ; depuis sa création ; la fondation des œuvres sociales du département de l’agriculture n’a jamais cessé d’accorder un intérêt particulier au capital humain et aux attentes de ses adhérents conformément aux orientations et aux encouragements du Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime ; Mr Aziz Akhanouch qui ; pour sa part ; accorde un très intérêt spécial aussi bien à cette fondation qui a venu durant son mandat de ministre à la tète de ce département ainsi qu’à ses programmes d’actions qui ne cessent de connaitre des nouveautés au service de ses adhérents et de leurs enfants.

Dans sa déclaration au journal, le secrétaire Général du Ministère de l’agriculture et de la Pêche Maritime – Département de l’Agriculture – ; Mr Mohammed Sadiki a tenu de signaler que cette cérémonie qui s’organise annuellement par le ministère à travers la fondation des œuvres sociales des fonctionnaires du département de l’agriculture est un rendez-vous très important que nous encourageons dans le cadre de la mobilisation et de la mise en œuvre du programme de la fondation ou il s’agit d’actions sociales très importantes en occurrence : La contribution aux frais du pèlerinage d’un certain nombre de cadres et d’employés du ministère mais également ; l’encouragement des enfants des employés à travers l’attribution de bourses d’excellence et cette année nous avons introduit aussi des encouragements à travers la remise d’ordinateurs portables à des élèves qui ont excellé dans le seul but de motiver et d’encourager, d’appuyer et surtout ; de faire Reigner une atmosphère sociale et de travail ou chaque employé se sent aidé et appuyé et sentir cette appartenance très forte au secteur agricole.

ABOU ZOUHEIR