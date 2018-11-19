ابن مدينة وجدة القاص عبد الرحيم شراك يفوز بجائزة زهرة زيراوي للإبداع الشبابي 2018

فاز القاص عبد الرحيم شراك ابن مدينة وجدة بجائزة زهرة زيراوي للإبداع الشبابي 2018 في دورتها الأولى عن مجموعته القصصية « بائع الوقت » إلى جانب كل من عبد الواحد البرجي عن عمله « وجع على قنطرة الوادي » و يونس البوتكمانتي عن عمله « وجع المخاض ».

تم توزيع جوائز المسابقة يوم السبت 10 نونبر 2018 بقصر السفراء بالدار البيضاء و هي عبارة عن درع المسابقة و نسخ من المجموعة القصصية و ذلك تحت إشراف جامعة المبدعين المغاربة و جمعية ملتقى الفن بالتعاون مع أسرة الراحلة زهرة زيراوي، حيث أن الجائزة تمثل تكريما لهذه المبدعة التي كانت تساند المبدعين الشباب و تدعمهم باستمرار.

تضم المجموعة القصصية » بائع الوقت » ثلاثة عشر قصة قصيرة و هي: سأكون في داخله، أوراق صداقتنا، قصص سيئة جدا، أرسلها لمليون شخص و إلا ستموت، أنا أستاذ فاشل، إياك أن تنجح، فتات أحلامه، لن أفوز في المسابقة، سأصعد السلم، بائع الوقت، دعوني أطير، خمس قطع حلوى، كيلو أحزان في وجدة.