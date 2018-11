MOROCCO TRAIL RACE :

UN ULTRA-TRAIL DE 170 KM DANS LA VALLEE

HEUREUSE D’AIT BOUGUEMEZ EN 2019 ;

UNE PREMIERE AU MAROC ET EN AFRIQUE

Tout est bien qui fini bien et le 4ème Morocco Trail Race a bel et bien pris fin dans la vallée heureuse d’Ait Bouguemez relevant de la province d’Azilal et ce ; en apothéose et dans la joie et l’allégresse de tous les participants et organisateurs de cet évènement international devenu incontournable à en juger de par les 113 traillers dont une dizaine de femmes représentant 14 nations qui qui ont survolé le ciel de Marrakech pour venir spécialement prendre part aux différentes courses programmées pour ce week-end bien ensoleillé du 10-11 novembre 2018 à Ait Bouguemez.

En effet ; ce mode monde d’amateurs de la montagne et du défi de soi marocains et étrangers a été convié à la rencontre des populations locales de la vallée heureuse d’Ait Bouguemez et à la découverte de l’environnement marocain et ce, en choisissant selon leur capacité d’endurance et leur plaisir du défi ; parmi les différents parcours tracés celui qui leur convient à savoir : Les parcours respectifs des 100km (4950mD+/D-), 80km (4050mD+/D-), 60km (3150mD+/D-), 30km (1650mD+/D-), 21km (680mD+/D-), 10km (450mD+/D-) et enfin ; celui des 5km (150mD+/D-).

Dans une déclaration à la MAP qui a suivi de très prés cette évènement sportif international; le Directeur technique du Morocco Trail Race ; Mr Philipe Bukovek a tenu de préciser de prime abord que cet événement compte aujourd’hui quatre années d’expérience et « nous avons décidé avec toute l’équipe de l’organisation et toute la structure organisatrice qui se trouve implantée dans la vallée d’Ait Bouguemez de le faire justement et à juste titre dans cette vallée pour à la fois ; la beauté de ce lieux mais également dans le but final de dynamiser cette belle vallée d’Ait Bouguemez qui ; en son joyau ; possède un trésor inoubliable comme les Pas des Dinosaures ; les grottes d’Aarouss et je ne nommerai pas le Mont Mgoun qui surplombe la vallée en culminant à 4068 mètres et qui est 100% nature » .

Tous ces ingrédients a-t-il ajouté ; nous ont donné l’idée de faire ; si j’ose m’exprimer ainsi ; « ce bon tagine et de mettre en lumière cet zone avec comme but final de créer un éco-tourisme dans la vallée avec des chemins balisés, des structures d’accueil professionnelles et rester toujours et surtout ; dans cette emblématique et cette mentalité de nature et de respect de l’environnement que possède justement cette vallée heureuse ».

En matière de nouveautés concernant le Morocco Trail Race et à la lumière de ses quatre années d’expérience, Philippe a tenu de signaler qu’en matière de kilométrage pour les pratiquants, il y’a cette année l’ouverture de la distance des 100 km : Un Ultra Trail de 100 kms qui est l’une des nouveautés mais c’est surtout sur les perspectives d’avenir et les possibilités qu’on a justement dans cette vallée qui regorge de sentiers et où on peu facilement ; sur une dizaine d’années ; changer tous les ans le parcours et c’est là vraiment l’un des « PLUS » qu’elle a cette vallée sans compter d’innombrables choses encore dont notamment et entre autres, ce grand nombre d’associations qu’il y’a dans cette vallée qui est incroyable en plus du grand nombre de gens qui se mobilisent pour dynamiser un peu les Us et coutumes marocaines et plus exactement et précisément ; les us et coutumes berbères dans la région comme un tout qui nous a vraiment motivé pour rester très longtemps et pour un grand moment ici avait-il souligné.

« En 2019 nous allons mettre sur place le premier ultra Trail très longue distance de 170 km comme « une Première » au Maroc et même en Afrique je crois et il y’aurait aussi la montée de la Tour Eiffel de la vallée heureuse qu’est le Sidi Moussa ; ce fameux sidi Moussa que je recommande parce qu’il y’a là-haut ; une vue à 360 degrés sur toute cette vallée qui est extraordinaire et où on va faire ce qu’on appelle : « un kilomètre vertical » avec un départ chronométré du bas vers le haut en amont de la Morocco Trail Race 2019 » avait-il conclu.

Sur le plan technique, le Morocco Trail Race a connu l’organisation de pas moins de sept Courses réparties sur 07 parcours différents allant du simple Trail des 05 kms à l’Ultra Trail des 100 kms en passant par les Trail des 10-21-30-60 et 80 kms marquées de dénivelés différentes variantes entre (150mD+/D-) et (4950mD+/D-). A ce sujet quelques traillers nous ont déclaré :

Fransciska Gardiena , italienne : je participe pour la première fois a cette course au Maroc ; c’était juste génial avec des paysage magnifiques ; avec de la neige ou on a eu un peu froid mais on a serré les dents mais tout va bien

Benoit Fourrier, français ; je suis venu ici pour faire le 30 kms et j’ai profité des paysages magnifiques. Par rapport au trails franchement ; c’est génial ; il y’a une très très bonne ambiance ; moins de monde mais c’est ce qui fait son charme. Sur le plan technique ; la descente est vraiment un peu technique puisque au début il y’avait du rocher et un peu de neige ce qui a rendu la course un peu difficile.

Dimitriou Alexendre : Le parcours est magnifique ; je ne m’attendais pas a si beau que ça. Avec ce paysage ; vous vivez vraiment dans un endroit fabuleux. Pour le parcours ; c’était un parcours de repli et pas le parcours original car ils étaient obligé de le changer à la dernière minute

Pour nos deux premiers champions :Yachou Aziz et Ait Omar Smail qui se sont encouragés mutuellement le long du parcours des 30 Km, ce dernier a été facile et difficile pour le premier qui est habitués aux Trails dans le désert et facile au second qui s’est bien préparé à cette course en haute montagne à Oukaimeden.

LES RESULTATS TECHNIQUEES

10 Km Hommes :

1. icham Rassani 50:40 Maroc

2. Ennairi Ayoub 50:58 Maroc

3. Hantochi Jamal 51:49 Maroc

10 Km Dames :

EL Mansor Malika 1:10:45 Maroc

Vincent Laure 1:11:50

Hugselen Annemie 1:14:35 Belgique

21 Km Homme

1. Nouredin Ihezmad 1:26:01 Maroc

2. Lösch Manuel Germany 1:40:16 Germany

3. Imgham Mohamed 1:45:23 Maroc

21 Km Dames :

1. Muehlberger Isabell 2:06:03 France

2. Raqiq Jihane 2:40:43 Maroc

3. Diouri NaBia 3:03:15 Maroc

30 Km Hommes :

1. Yachou Aziz 02h27’29 Maroc

2. Ait Omar Smail 02h27’36 Maroc

3. Igueri Said 02h30’52 Maroc

30 Km Dames :

1. Graziano Francesca 3:46:58 France

2. Eljai Sabine 3:51:57 Maroc

3. Oumay Laila 4:49:32 Maroc

60 Km Hommes :

1. Ouikhalfen Ahmed 06h40’59 Maroc

2. Razzouk Omar 07h02’09 Maroc

3. Taakat Rachid 07h02’13 Maroc

60 Km Dames ;

1. Kilchenmann Caroline 08h44’14 Suisse

2. Bendoumou Kaoutar 09h48’05 Maroc

3. Aboufirassi Saida 10h03’00 Maroc

80 Km Hommes :

1. El Azzaoui Elhoucine 08h16’15 Maroc

2. Ouhammou Khalid 08h46’53 Maroc

3. Bruyas Christophe 08h49’39 France

80 Km Dames :

Schmitt Diane Mario 11:31:12 Maroc

Poelzelbauer Martina 12:15:19 Czech Republic

100 Km Hommes :

1. Id Bejaou Omar 12h38’48 Maroc

2. Dimitriou Alexandre 13h10’31 Suisse

3. Picot Antoine 13h48’09 France

100 Km Dames

1. Gardner Emily 19:47:09 USA

Mohammed Drihem