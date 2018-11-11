المهرجان الدولي لفن بوغانيم واجهة لردالاعتبار للموروث الثقافي الامازيغي وابراز تنوع اشكاله التعبيرية

الحاجب : عبد العزيز لفلاحي

عرفت مدينة الحاجب وعلى مدى اربعة ايام ,تنظيم فعاليات الدورة الثالتة للمهرجان الدولي لفن بوغانيم دورة المرحوم بوغانيم علي بلخير تحت شعار ٌ

فن بوغانيم من النسيان الى الانبعاثٌٌ .

وتهدف هده التظاهرة الثقافية والفنية حسب اطر جمعية اشبار الحاجب الى الى رد الاعتبار للموروث الثقافي الامازيغي والعمل على استمراريته من ضمن هدا الموروث فن بوغانيم بالاضافة الى ابراز التعدد والتنوع للاشكال التعبيرية للفن الامازيغي كاحيدوس تماويت رقصة احواش والعروض المتميزة لفن بوغانيم التي تجمع بين الحركة التعبيرية تجمع بين الكلمة الموزونة ونغمة المزمار انها بالفعل لوحة رائعة احتضنتها منصة دار الثقافة بالحاجب لفرقتي بوغانيم بومية وبوغانيم ازيلال هدا الى انفتاح المهرجان على اشكال اخرى منها الاغنية العبرية والملحونية التي ادتها الفنانة الهاوية دات اصل يهودي مغربي السيدة سوزان هاروش .

ومن اجل رد الاعتبار لعدة فعاليات التي قدمت خدمات للثقافة والإعلام الامازيغي قامت جمعية اشبار الحاجب بتكريم كل من سوزان هاروش اعتبارا لاهتمامها بالثقافة والفن الامازيغي الى جانب الاعلامي الامازيغي المتألق محمد الجاري والفنان عبد الواحد حجاوي . وتجدر الاشارة ان المهرجان عرف تنظيم انشطة اخرى كالقوافل السنمائية بالمؤسسات التعليمية تحت اشاف نادي الشاشة للطفولة والشباب وندوات فكرية اطرها مفكرون ومهتمون بالامازيغية هدا الى جانب حلقات شعرية امازيغية اطرها شعراء من مختلف المناطق.