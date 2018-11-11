بلاغ صحفي

المهرجان الدولي لمدارس السينما بتطوان

26-30 نونبر 2018

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحتضن مدينة تطوان في الفترة ما بين 26و30 نونبر 2018 فعاليات المهرجان الدولي لمدارس ومعاهد السينما في نسخته الرابعة.

ينظم المهرجان من طرف كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان (جامعة عبد المالك السعدي) وجمعية بدايات بدعم من المركز السينمائي المغربي وتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية.

يهدف المهرجان الدولي لمدارس السينما بالمغرب إلى تشجيع أعمال المبدعين الشباب من مختلف أنحاء العالم المنتمين لمختلف مدارس السينما والجامعات ويصبو المهرجان لان يكون بمثابة قاعدة لتبادل المعارف والتجارب بين هؤلاء الشباب.

وقد مكن المجهود الذي قام به مختبر الأبحاث والدراسات السينمائية (GRECALAB) منذ 1987 في مجال البحث والتكوين على حد سواء من جعل السينما محور بحث أولوي وميدان اختصاص معترف به بالجامعة. وأضحت كلية آداب تطوان متفردة ورائدة على مستوى التكوينات السينمائية (إجازة مهنية، ماستر متخصص في الفيلم الوثائقي وتكوين دكتوراه في الدراسات السينمائية السمعية بصرية والمسرحية).

يقترح المهرجان برنامجا غنيا يضم الى جانب مسابقة رسمية يشارك فيها 35 فيلما تفصل فيما بينها لجنة تحكيم دولية، تكريما لمدارس سينمائية بارزة من العالم العربي وأوربا، دروسا للسينما وتكوينات تطبيقية تهم طلبة معاهد السينما.