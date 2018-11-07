النهضة البركانية تهزم الجيش االملكي في لقاء مثير

بقلم: محمد علاوي

تمكن الفريق البرتقالي المنتشي بتأهل مستحق لنهاية الكأس الفضية، بالحاق هزيمة أخرى للزعيم في لقاء قدم فيه الفريقان لقاء محترما وأكرم وفادته بهدفين لواحد.

واذا عدنا الى أطوار المقابلة لاحظنا اندفاع البرتقالي منذ البداية من أجل تحقيق هدف السبق وهذا ما جعله يحقق مبتغاه بفضل المتألق « كودجو لابا » وكادت الحصة تكون أكثر لو استغل المهاجمون مجموعة من الفرص السانحة للتسجيل، خاصة وان دفاع الجيش ارتكب اخطاء كثيرة.. وعلى عكس مجريات اللعب تمكن الزعيم من أول فرصة لتعديل الكفة لينتهي الشوط الاول بلا غالب ولا مغلوب ، وعرف الشوط الثاني أيضا سيطرة البرتقالي، فيما اعتمد الزوار على المرتدات السريعة والتي كادت ان تعطي ثمارها لو ركز المهاجم ابراهيم المزغودي ، الا ان الدقائق الاخيرة لم تكن رحيمة بالزعيم حين أعلن الحكم جلال جيد عن ضربة جزاء واضحة تمكن لابا كودجو من ايداعها في شباك الجيش معلنا عن انتصار مستحق و مثير.. ويمكن اعتبار النقط الثلاث غاية في الأهمية لكونها تخرج الفريق البرتقالي من سلسلة النتائج السلبية في البطولة وتمنحه جرعةمعنوية لمناقشة اللقاءين المؤجلين ونهائي الكأس الفضية.

وجاء ايضا هذا الانتصار ليزيد من معاناة الزعيم الذي مازال يبحث عن ذاته ويعود الى مناعته وقوته المعهودة.

وفي الاخير يمكن ان نشيد بأداء اللاعبين وقتاليتهم ودفاعهم عن ألوان الفريق آملين ان يستمروا في عطاءهم لتقديم مستويات أفضل وانتزاع الكأس الفضية التي تنقص خزينة الفريق البرتقالي…