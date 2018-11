LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT (PNUE) ET L’UNIVERSITE CADI AYYAD – MARRAKECH MÉMORANDUM D’ACCORD

Tout récemment, l’Université Cadi Ayyad et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) ont signé un Mémorandum d’accord visant la consolidation, le développement et la précision de leur coopération et leur contribution efficace à la réalisation de leurs objectifs communs dans le domaine du développement durable.

Ce Mémorandum d’une durée de 5 ans a pour objectif de, servir de cadre pour faciliter la coopération, la compréhension et la collaboration entre le PNUE et l’Université Cadi Ayyad en vue de la réalisation de leurs buts et objectifs communs en matière de projets collaboratifs liés à :

l’éducation à l’environnement et au développement durable, l’implication des jeunes étudiants et des chercheurs dans la recherche de solutions innovantes et durable au problème de la dégradation de l’environnement, des solutions appropriées aux réalités locale, nationale et continentaleet à fort impact pour les populations, notamment dans les domaines de l’eau, les déchets, l’énergie, le changement climatique et l’agriculture.

Ce Mémorandum stratégique pour l’Université Cadi Ayyad dans sa mission socialement responsable, a pour objectifs aussi de promouvoir

la coopération universitaire intra africaine dans les différents domaines du développement durable,

la mise en place de plateformes de partenariat pour partager les bonnes pratiques, et

l’encouragement du leadership et l’entreprenariat social dans les universités africaines, parmi les étudiants, les enseignants- chercheurs et les administratifs.

ABOU ZOUHEIR