رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله رضوان مرابط يبشر بورش مركب جامعي جديد بعين الشكاك وآخر بتازة

تبعا للقاء البيداغوجي الوطني المنعقد بمراكش يومي 2 و3 أكتوبر 2018 التي نظمته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار الجامعة المتجددة الإجازة رهان للتأهيل الجامعي والاندماج المهني، نظمت رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله لقاء صبيحة يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018 خصص لدراسة ومناقشة توصيات اللقاء البيداغوجي الوطني ومقترحاته. وقد ضم اللقاء السيد رئيس الجامعة وعمداء الكليات ذات الإستقطاب المفتوح ونواب العمداء ورؤساء الشعب ومنسقي المسالك والأساتذة الذين شاركوا في اللقاء الوطني بمراكش. وقد تميز اللقاء بعرض افتتاحي للسيد رئيس الجامعة رضوان مرابط تحدث فيه عن نتائج اللقاء الوطني وعن الإصلاحات المستقبلية على المستوى البيداغوجي، وعن مشروع تطوير جامعة سيدي محمد بن عبد الله وطموحه لتكون جامعة مستجيبة لروح ونص الإصلاح.

كما شدد على أن اللقاء ينعقد في ظرف دقيق وأن الشعب ينبغي أن تقدم مقترحاتها ومشاريعها للإصلاح البيداغوجي في حدود أسبوعين نظرا للحاجة الملحة ولتسارع وثيرة أجرأة الإصلاح وبعد العرض الافتتاحي قدم عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بالنيابة عرضا حول توصيات ومقترحات الورشة الأولى : التوجيه ومدخلات الاستقطاب المفتوح بينما قدم السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالنيابة عرضا حول توصيات ومقترحات الورشة الثانية: تنويع العرض التربوي ووضع منظور جديد المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح وتحدث عميد كلية العلوم ظهر المهراز عن توصيات ومقترحات الورشة الثالثة: مراجعة الهندسة البيداغوجية بسلك الاجازة وقدم عميد كلية الآداب والعلوم فاس سايس بالنيابة عرضا حول مقترحات وتوصيات الورشة الرابعة: الكفايات الحياتية والذاتية ( soft skills) وفي الختام قدم السيد عميد الكلية المتعددة التخصصات بتازة عرضا حول المائدتين المستديرتين : ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل، ونظام اكتساب الوحدات .système de crédits

وبعد العروض الخمسة فتح رضوان مرابط باب النقاش حيث تدخل الأساتذة وأثاروا قضايا جوهرية تتعلق بإحداث سنة رابعة في سلك الإجازة،وارساء إجازة واحدة عوض نظام الإجازتين أساسية ومهنية وبطريقة اكتساب الوحدات، وإحداث مسالك جديدة بخيارات لغوية متعددة ولنظام التوجيه والمصاحبة كما تطرق المتدخلون لإشكاليات الاكتظاظ وتشييد مركبات جامعية جديدة تستجيب للأعداد المتزايدة للطلبة. وكان السيد الرئيس يجيب تباعا على تدخلات الحاضرين وقد أخبر أن الرؤية ستتضح بعد التوصل بحوالي شهر بالنظام البيداغوجي الجديد من الوزارة الوصية، ولأن نظام اكتساب الوحدات سيعرف تطورا مهما، كما أنه سيتم إحداث نظام للإمتياز بحيث أن المتميزين سيحصلون على الإجازة في مدة أقل من الطلبة الآخرين.

كما بشر بورش مركب جامعي جديد بعين الشكاك مساحته 80 هكتار سيخصص لبناء كلية العلوم القانونية والسياسية، بينما ستتحول كلية الحقوق ظهر مهراز الحالية لتصبح كلية الإقتصاد والتدبير، كما سيتم بناء كليات جديدة تستجيب لتنويع العرض البيداغوجي وتطويره ، كما بشر كذلك بورش بناء مركب جامعي بتازة على مساحة 40 هكتار لتتحول الكلية المتعددة التخصصات إلى كلية العلوم والتقنيات ، كما سيتم بناء مؤسسات جديدة لتستجيب لسد الخصاص الحاصل