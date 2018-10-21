مديرية جرادة : التوجيه المبكر ضمن أولويات مشروع المؤسسة ، مدرسة موسى بن نصير نموذجا

اجتمع فريق القيادة بمدرسة موسى بن نصير مديرية جرادة يومه الثلاتاء 16 أكتوبر 2018 لمناقشة وتعديل مشروع المؤسسة بحضور المواكب الميداني لجماعة الممارسات المهنية ، بعد عرض أولي للسيد المدير لما تم الاتفاق عليه رفقة المواكب الميداني ، وبعد نقاش جاد ومسؤول حضره حتى بعض التلاميذ من مستوى السادس ابتدائي ، قرر الفريق ادماج بعد التوجيه المبكر كأولوية ضمن أولوليات المشروع من خلال التركيز ومراعاة المؤهلات ، والميولات الشخصية للمتعلم ، وأجرأتها عن طريق أنشطة صفية ومندمجة بتفعيل نادي المهارات الحياتية وفق البطاقة التقنية التالية :

اسم النادي : نادي المهارات الحياتية

الموسم الدراسي : 2018/ 2019

أهداف النادي :

الهدف العام : إعداد المتعلم للانخراط في المشروع الشخصي بالسلك الاعدادي

الأهداف الخاصة :

تعرف و اكتشاف المهن الموجودة في المحيط

تصحيح تمثلات المتعلمين حول المهن

ربط محور الحياة المهنية بالتعلمات الأساس

النتائج المنتظرة :

دعم التعلمات الأساس

امتلاك مهارات يدوية ، سلوكية و اجتماعية

تهييء التلاميذ للانخراط في المشروع الشخصي للمتعلم

المتدخلون :

الادارة التربوية : التنسيق

المواكب الميداني : الاشراف ، التتبع ،والتقويم

الأساتذة : التنشيط والتأطير

المهنيون و الأشخاص المصادر : التأطير

الفئة المستهدفة من أنشطة النادي : تلاميذ المستويين الخامس و السادس

آليات التأطير :

أنشطة نصف شهرية نستضيف من خلالها مهنيين وأشخاص مصادر

التنسيق بين أنشطة النادي والأنشطة الصفية : اللغات ، الرياضيات ، النشاط العلمي . . .

استغلال الأعياد الوطنية والدينية والأيام العالمية

زيارة المركبات السوسيو ثقافية والمهنية والمقاولات بالمحيط

الانفتاح على الثانويات الإعدادية و التأهيلية

تنظيم ورشات ومعارض من تنشيط التلاميذ

التمويل :

جمعية دعم مدرسة النجاح

تعاونية المؤسسة

الشركاء

التتبع و التقويم :

تنظيم محطات دورية للتتبع و التقويم يحضرها المشرفون على النادي والمواكب الميداني قصد :

عرض الأعمال المنجزة

تقييم العمل

تصحيح الاختلالات

تسطير خطة العمل

لا يسعني كمواكب ميداني للجماعة الا أن أوجه التحية العالية للسيد المدير الشاب وفريقه التربوي على الانخراط ، ومسايرة مستجدات المنظومة ، باستغلال مشروع المؤسسة كآليه وكمدخل لتحقيق نظام ناجع ونشيط للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي، من خلال المواكبة المبكرة للتلاميذ ، منذ نهاية التعليم الابتدائي في افق مساعدتهم على اختيار المسار الدراسي أو المهني الملائم.

هو اجتهاد ومبادرة وفكرة سيتم عرضها بعد تجريبها على السادة رؤساء المؤسسات بالجماعة في افق تعميمها على المديرية خاصة مع تواجد كفاءات من الأطر الادارية والتربوية بالاقليم لاشك ستغني التجربة وتطورها .

سعيد موتشو : مفتش في التوجيه ومواكب ميداني بمديرية جرادة