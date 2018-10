communiqué de presse : 7ème édition du Festival des Pommiers fes

La Direction Régionale de l’Agriculture de Fès-Meknès, en partenariat avec la Province de d’Ifrane, la Chambre Régionale de l’Agriculture de Fès-Meknès, l’Office National du Conseil Agricole, et d’autres partenaires de développement de la filière, organise la 7ème édition du Festival des Pommiers du 20 au 21 Octobre 2018 à IFRANE, sous le thème :

Située au cœur du moyen Atlas, avec son charme montagnard, Ifrane célèbre la notoriété de sa Pomme dont jouit ce fruit à travers ce grand événement avec un programme riche et variée mariant exposition de la pomme de la région, échanges de bonnes pratiques en amont et en aval de la filière, valorisation des produits locaux, promotion des potentialités touristiques et culturelles de la zone.

Au Maroc le pommier occupe une superficie de 30 000 ha, il représente 20% de la superficie des rosacées fruitières et se plaçant au 2ème rang des rosacées fruitières après l’amandier plantées au Maroc.

Mais de toutes les régions du Maroc, Fès-Meknès est celle qui tire la plus partie de la manne apportée par la culture de la pomme. Elle concentre plus de 50 % de la production nationale et 30% des superficies cultivées du pays. La production moyenne dans la région est de 355 200 T avec des rendements moyens de 18 à 30 T à l’hectare.

Les zones de production les plus importantes sont localisées en zones de hautes et moyennes altitudes du haut et du moyen Atlas, la répartition de la superficie montre que la province d’Ifrane occupe la première place au niveau régional avec 45% de la superficie, suivi par la province de Sefrou avec 28% de la superficie, puis l’El Hajeb et Boulemane.

Le festival est une manifestation annuelle qui a pour objectif de valoriser les potentialités agricoles de la région dans le domaine des rosacées fruitières, le pommier en particulier. Il vise à instaurer un espace de rencontre et d’échanges entre les différents acteurs et professionnels du domaine afin de s’informer, partager et échanger les bonnes pratiques en matière de production et de valorisation du pommier.

Cette rencontre est une occasion propice pour aborder et discuter des problèmes et entraves rencontrés lors de cette saison par les arboriculteurs de la région de Fès-Meknès et national, et trouver les meilleures pratiques pour faire face à l’ensemble des défis climatiques.

Cette édition vise aussi :

– Mettre en place une communauté de praticiens capables de travailler sur le problème de la commercialisation de la pomme ;

– Contribuer au transfert des technologies dans le domaine de production et de valorisation de la pomme,

– Promouvoir l’investissement agricole surtout pour le maillon valorisation de la chaine de valeur ;

– Créer autour de la manifestation une dynamique économique au profit de la population de la province et la maintenir chaque année.