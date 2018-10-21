الخيمة العلمية لمهرجان اجدير ايزوران تحتضن ندوات فكرية حول الجبل: الثقافة الانسان والتنمية

خيفرة: عبد العزيز لفلاحي

خصص منظموا مهرجان اجدير ايزوران المنظم من طرف جمعية اجدير ايزوران للثقافة الامازيغية بخنيفرة وبدعم من ولاية ومجلس الجهة وعمالة إقليم خنيفرة والمجلس الإقليمي خلال الفترة الممتدة من 17 الى غاية 20 اكتوبر تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جزء من البرنامج العام للمهرجان للجانب الفكري والعلمي ’حيث احتضنت الخيمة العلمية لاجدير ندوات فكرية لتعميق النقاش حول موضوع الجبل الثقافة-الانسان- التمية المستدامة ودلك من خلال

تمثلات الجبل في الادب الامازيغي

الجبل التاريخ –الإنسان- والمجتمع

الفنون والأشكال التعبيرية في الثقافات الجبلية

الجبل ورهانات التنمية المستدامة

وقد ركزت أغلبية المداخلات التي تقدم بها مجموعة من الباحثين والاكادميين والمهتمين بموضوع الثقافة الامازيغية والمجال الجبلي على الاهمية والدور الذي يلعبه الجبل في العلاقة الجدلية بين الإنسان ومحيطه الطبيعي وتأثير هدا المحيط على كل الاشكال التعبيرية والوجدانية من شعر غناء ورقص فنون تشكيلية أهازيج والأحاسيس من حب وإخاء

وتضامن وعلاقة المرأة و الرجل داخل المجال الاجتماعية بل وابعد من دالك الى حدود التأثير على العلاقات الاجتماعية من الإنتاج المشترك للثروة المادية والروحية وفرض قيم التضامن والانفتاح من خلال فتح المجال امام الجميع خاصة فيما يرتبط بالميدان السياحي والاستفادة من خصوصية الجبل التي تميزها المؤهلات والعطاء الطبيعي مما يشكل ارضية لتحقيق التنمية المستدامة محورها الأساسي الجبل في خدمة التنمية المستدامة