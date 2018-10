L’ENCG DE KENITRA EN DEUIL : OBSERVATION D’UNE MINUTE DE SILENCE ET LECTURE DE LA FATIHA A LA MEMOIRE DE L’ETUDIANTE FEU ICHRAL NAAOUM

A la suite du déraillement tragique d’un train assurant la liaison entre Rabat et Kenitra, au niveau de la région de Bouknadel, le mardi 16 octobre 2018, ayant fait plusieurs et blessés et victimes dont la défunte Ichrak Naaoum (âgée de 21 ans) ; étudiante en deuxième année Master Spécialisé – option finance audit et control de gestion – à l’ENCG relevant de l’Université Ibn Tofail à Kenitra, les étudiants et le staff administratif et professoral de la dite ENCG ont observé ; Mercredi 17 octobre devant le bureau des étudiants de l’Ecole ; une minute de silence et donné lecture au verset de la fatiha à la mémoire de la défunte Ichrak Naaoum que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde et ce, en présence du Directeur de l’ENCG ainsi éplorée et du Vice Président de l’Université Ibn Tofail de Kenitra.

Par la même occasion, les étudiants des differents écoles et facultés de l’Université Ibn Tofail ont participé massivement à l’opération du DON du Sang au profit des blessés du sinistre ferroviaire organisée par l’Université à la faculté des lettres de Kenitra

ABOU ZOUHEIR