PROVINCE D’IFRANE 318 MILLIONS DE DIRHAMS POUR LA MISE A NIVEAU DE LA VILLE D’AZROU

Mercredi 10 octobre dernier, la salle des réunions de la Province d’Ifrane a été au rendez-vous avec la présentation des projets de mise à niveau de la ville d’Azrou sous la présidence de Gouverneur d’Ifrane Abdelhamid El Mazid et en présence du Secrétaire d’etat chargé du développement rural et des eaux et forets ; président du conseil provincial d’Ifrane Mr Ouhalli Hammou, du président et membres du conseil de la collectivité territoriale d’Azrou et des représentants de la Presse Nationale et régionale accrédités dans la province d’Ifrane.

Trois Cent dix huit millions de dirhams est le montant global de l’enveloppe budgétaire allouée à ces projets de mise à niveau d’Azrou dans le cadre d’une convention de partenariat multilatérale passée entre le ministère de l’intérieur, le conseil régional de Fès-Meknès, le conseil provincial d’Ifrane et le conseil de la collectivité territoriale d’Azrou.

Ces projets de mise à niveau portent sur des travaux de réaménagement de l’ancienne médina, réhabilitation des quartiers sous équipés visant les routes et ruelles, les espaces verts et l’eclairage public et des travaux d’aménagements naturels et environnementaux pour la création d’espaces verts, la protection contre les inondations et m’entretien du réseau d’assainissement liquide.

Les projets visent notamment le renforcement des équipements sociaux, sportifs, communaux et sanitaires de proximité ainsi que l’amélioration du réseau routier par l’ouverture de nouvelle route de contournement, la construction de giratoires, de parkings et de route de désenclavement des quartiers périphériques.

Le premier projet d’un montant global de 22 115 000,00 Dhs concernent la mise a niveau des quartiers : Sidi Assou, sidi louhou, Kachla, Sabbab, Tizi Moulay Hassan et Tizi Ourribane. Le second projet dont le cout est estimé à 14 872 645,50 Dhs porte sur la réhabilitation des quartiers de Hay Mohammadi, Ancienne Médina, Mcharmou, Ait Hamou ouhmad, Ajellab, Retaha et celui de Tabadline. Quant au troisième projet ; il porte sur la mise a niveau des quartiers de Ahadaf, Ouyakour, PAM et Saada.

A signaler que dans ce cadre de projets, des réalisations ont déjà vu le jours ces derniers mois et concernent la construction d’un centre de formation et d’éducation à Mcharmou, un centre multidisciplinaire à Tizi Ourribane, aménagement du centre féminin de Sabbab, aménagement de quartiers sous équipés, equipement de quatre école en chauffage centralisé, contrection d’un centre du CRM a El Kachla, réhabilitation de la place de la mosquée Annour, pavage des ruelles de Bouyakour et du quartier industriel.