FESTIVAL AJDIR IZOURANE : UN PROGRAMME RICHE ET VARIE POUR COMMEMORER LE DISCOURS ROYAL D’AJDIR

Sous le haut patronage de S.M. Le Roi Mohammed VI ; l’Association Ajdir Izourane pour la culture amazigh de Khénifra organise la 2ème édition du Festival Ajdir Izourane du Mercredi 17 au Samedi 20 octobre en cours sous le thème de : « L’Action culturelle amazigh levier de développement de la Montagne ».

Au programme de cette nouvelle édition du festival Ajdir Izourane, les organisateurs ont concocté un programme d’activités culturelles et artistique riche et varié résumé en ce qui suit :

Mercredi 17 Octobre 2018

15-00 : Présentation de tableaux artistique de l’art d’Ahidouss

Présentation de tableaux de Fantasia

16-00 : Allocutions d’ouverture des organisateurs:

16-30 : Conference inaugurale : Nizar Barakat président du CESE

“Nouveau model de développement des zones de montagne”

17-00 : Opérette Ajdir avec:

⦁ Premier tableau : les artistes Cherifa Kersit, Abir Al Abed et Vanissa Paloma. Accompagnement musical avec les artistes Boukanboue “flutte” et Challa “ Violon”.

⦁ Deuxième tableau: Ahidouss du Moyen Atlas avecTroupe “I.achaken”, Ahouach Imintanout, Groupe Gnawa, Abidate Rma avec Groupe Sayada et Regada Adrar de Guersif

18h30 : Cérémonie en homage a des personnalités avec remise de trophées

19h00 : Soirée artistique animée par Fatima Ouchraa avec les troupes respectives de Mimoune Ourahou, Mustapha chahbouni, Bouazza Larbi, Mustapha Sghir et Aziz Amalou et Mokhtar Hakka.

Jeudi 18 Octobre 2018 -Ajdir-

10-00 : Conference scientique nationale sur: “La Montagne amazigh: Histoire, Culture et Défis de développement”.

⦁ Exposé introductif du Pr Abdellah Saef: “ L’identité et la gestion de la diversité culturelle”

⦁ Premier axe: La montagne, l’histoire, l’homme et la société

⦁ Deuxième axe: Les cultures de montagne: Art et genres d’expression

16-00 : Tableaux artistiques de Fantazia (suite)

Tableaux d’art d’Ahidouss de la Troupe d’El Kbab

18h00 : Soirée artistique avec les troupes respectives de: Ali Azelmat, Mimoune Khenifra, Mohamed Bouozal, Abdellah Anham, Boujamaa Moualla, Mustapha Boukrim

Vendredi 19 Octobre 2018

10-00 : Suite de la conférence scientifique nationale avec le Troisième axe : Les pratiques cognitives et écologiques au Moyen Atlas

14-00 : Présentation artistique de Fantasia (suite)

14-30 : Suite de la conférence scientifique nationale avec le Quatrième axe : « Les défis du développement durable des zones de montagne » suivi des recommandations de la conférence.

16-00 : Rencontre Ajdir Imadiazine avec la participation des groupes des poètes respectifs : Assif Azday, Mohamed Moujahid, Sidi Oulghazi, Moussa Ouatmane, Igarouane, Itto Zaqa, aziz alhoucine, mohamed el Ghazouli, haj amadiaz, El Ghazi Kebir Baji Mohamed et Mustapha Idrissi avec l’accompagnement musical des artistes Aissa Ouamou (Lotar) et Boukanboue (flutte) et l’animation de Mustapha Boukrim.

18-00 : Soirées artistiques délocalisées avec :

⦁ Soirée sur la Scène d’Ajdir

⦁ Soirée sur la Scène de Mriret

⦁ Soirée sur la Scène de Laqbab

20-00 : Soirée artistique sur la scène Azlou de Khénifra avec : Groupe Houssa 46, l’artiste algérien Idir, Groupe Izanzarne, et la Troupe Abdelaziz Ahouzar,

Samedi 20 Octobre 2018

16-00 : Cérémonie de remise des prix et des attestations aux différents participants et aux gagants des différents concours organisés en par Soirée sur Scène allele avec le festival

ABOU ZOUHEIR