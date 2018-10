PROMOTION DU TOURISME A IFRANE : L’OBSERVATOIRE PROVINCIAL DE LA PRESSE ET DE L’INFORMATION ORGANISE : UN VOYAGE DE PRESSE.

Dimanche 07 octobre dernier ; l’Observatoire Provincial de la Presse et de l’Information d’Ifrane a organisé un voyage de presse au profit d’une quinzaine de journalistes et correspondants de presse représentant divers organes de la presse écrite et électronique nationale et régionale venant de Fès, Méknès, Azrou et Ifrane.

Lors de ce voyage de presse consacré à la promotion du secteur du Tourisme rural et de montagne dans la province d’Ifrane, les confrères journalistes et correspondants de presse se sont rendu à Ainleuh à la rencontre de Hassan Saddadi auteur du livre : « AIN LEUH : Un Village aux portes du Moyen Atlas » qui leur a donné un bref aperçu sur l’histoire de la localité de Ain Leuh et sur ses richesses culturelles et naturelles qui en font une belle destination touristique encore trop méconnue dans le royaume.

La seconde station visitée par les participants à ce voyage de presse est le site touristique de la Zaouia d’Oued Ifrane relevant de la commune rurale de Had Oued Ifrane où ils ont eu l’occasion d’admirer la beauté des paysages du Moyen Atlas et la simplicité de la vie paysanne des Chorfa Mraniyne de la Zaouia connue par sa belle et gigantesque cascade que les participants ont eu le plaisir de découvrir pour la première fois aux cotés des gites touristiques modestement aménagés par quelques autochtones soutenus par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Lors de cette visite ; Mme Hayat Karim ; vice présidente de l’Association des Gîteurs de la Zaouia d’Oued Ifrane a fait une déclaration de presse dans laquelle elle a présenté son association locale et quelques données sur l’activité touristique dans la Zaouia et les différents services assurés par ces confrères les gîteurs pour rendre agréable le séjours des visiteurs et des touristes aussi bien nationaux qu’étrangers qui afflux sur le village surtout en été.

Saisissant cette opportunité qui lui a été offerte, Mme Hayat Karim a lancé un appel aux responsables provinciaux intéressés par le développement et la promotion du tourisme dans la province dont notamment et surtout le département de tutelle qu’est le ministère du tourisme et l’Office National Marocain du Tourisme et ce ; en vue de les voir tous aux bon chevet des gîteurs de cette localité encastrée et oubliée entre les montagnes du Moyen Atlas qui ont besoin de formations appropriées à leur secteur d’activité, de soutien financier pour améliorer et pourquoi pas réaménager leurs structures d’accueil touristique et d’un soutien à la promotion touristique de la zaouia et sa région aussi bien au niveau national qu’à l’international.

A noter qu’à ce jour, La Province d’Ifrane compte 65 Unités d’hébergement classées, toutes catégories confondues, avec une capacité litière de 3047 lits et 4000 emplacements en camping. Cette évolution est essentiellement due à la dynamique et à la bonne performance de l’investissement touristique durant l’année 2017.

En plus de ces EHT, on compte 39 projets en cours de réalisation et qui devraient voir le jour fin 2018 réalisés au niveau de la ville d’Ifrane et sa zone rurale.

Ces projets sont destinés à renforcer la capacité litière de la province avec 1960 lits et à améliorer le confort et le service du parc hôtelier pour attirer davantage de touristes.

Côté création d’emploi, ces projets devraient générer 400 emplois directs au niveau des différents métiers touristiques et des dizaines d’emplois indirects , sans compter 20 projets en cours d’instruction et qui seront exploités à l’horizon 2020.

En plus de cette infrastructure d’hébergement, Ifrane abrite plus de 60 centres d’estivages et villages de vacances relevant des différents départements publics et des entreprises privées totalisant une capacité litière de 2400 lits.

A cette capacité litière s’ajoute le phénomène de l’hébergement informel (le Gite chez l’habitant) qui vient soutenir les EHT classés pour répondre aux flux des visiteurs et touristes surtout pendant les périodes de haute fréquentation notamment pendant la saison des neiges et pendant l’été vu le climat frais de la ville pendant cette période.

A cela s’ajoute les projets touristiques programmés dans le cadre de la vision 2020 qui viendront soutenir le développement de l’activité mais aussi qui contribueront à la diversification de l’offre touristique de la région centre assurant une complémentarité avec les destinations de Fès et Meknès.

Signalons aussi que le territoire d’Ifrane offre de nombreuses possibilités de randonnée, en couple ou en famille, seul ou accompagné par un guide, à pied, en VTT, à cheval ou à dos d’animaux. un territoire idéal pour les activités sportives et pour la concentration des sportifs d’élite: golf, parapente, ski, pêche, ornithologie, accrobranche… qui sont autant d’occasion de profiter de la nature, de ce petit paradis vert qu’est Ifrane,….

Aussi ; il y’a lieu de signaler qu’Ifrane qui est connue de par sa situation géographique est un grand réservoir de ressources phylogénétiques animales. La diversité culturelle transmise à travers les générations et la grande richesse en biodiversité reflétée par la multitude des écosystèmes écologiques, ont fait d’Ifrane une vitrine riche en produits de terroir.

Pour accompagner de développement du tourisme au niveau de la province d’Ifrane ; plusieurs mesures ont été mises en place dont notamment et entre autres selon Mme Meryam Ouddaani déléguée provinciale du Tourisme d’Ifrane : « parce que notre conviction à la DPTI est que l’information crédible et exacte est élément clé de la satisfaction des touristes, nous mettons à la disposition de ces derniers une infrastructure dédiée à l’accueil et à l’orientation, où nous répondons à leurs questionnements, et les orientons vers des activités, des sites et des circuits selon leurs besoins. Ceci constitue le volet Front-office ou nous sommes en relation directe avec le touriste ».

Et d’ajouter : « Le rôle de cette Délégation est l’accompagnement des professionnels à plusieurs niveaux :

Premièrement, au niveau de l’accompagnement des investisseurs, nous adoptons une démarche de conseil et d’orientation de celui-ci, plutôt que de le contrôler. En effet, en accompagnant le promoteur dès la phase de conception de ses plans de projet, nous lui assurons une certaine rapidité dans le traitement de son dossier, ainsi que son aboutissement par l’attribution de la décision de Classement Technique Provisoire et de l’autorisation de construire. Par la suite, notre rôle s’étend au suivi des réalisations pour, encore une fois, s’assurer qu’il n y aura pas d’anomalies pouvant bloquer le projet dans les démarches administratives ultérieures, à savoir, l’attribution de l’attestation de conformité, le permis d’habiter, l’autorisation d’exploitation et finalement le classement d’exploitation. Grâce à cette démarche nous pouvant réduire le délai de traitement des demandes de création des établissements d’hébergement touristiques à la moitié.

Deuxièmement, et pour assurer et maintenir un certain niveau de qualité de l’hébergement touristique, nous effectuons régulièrement, par le biais de la Commission Régionale de Classement des Etablissements Touristiques, des tournées de contrôle pour vérifier le respect des normes de qualité, d’hygiène et de sécurité. Là encore c’est une démarche d’accompagnement qui se base sur le conseil et l’orientation de l’hôtelier, via la formulation de recommandations sous forme de Procès Verbal, qui est communiqué par la suite à l’intéressé pour entreprendre les actions rectificatives dans un délai bien précis. Cela sans parler des contrôles périodiques de sécurité et d’hygiène effectués par les services concernés ».

Aussi avait-elle ajouter ; « nous intervenons très largement dans le développement de l’animation touristique en participant aux différents comités préparatoires ou d’organisation des manifestations et festivités tenues dans la Province d’Ifrane. L’agenda des manifestations et des festivités organisées dans le territoire d‘Ifrane comprend des rendez-vous incontournables, sous forme de festivals, marathons et rencontres. Avec les enfants ou pour les plus grands, des événements divers et variés sont proposés pour combler toutes les envies ».

Par ailleurs précisa-t-elle, « notre rôle ne se limite pas à l’accompagnement, mais s’étend à l’innovation et au développement du produit touristique, et ce par le repérage de nouveaux sites et circuits, le développement de nouveaux produits et la promotion du tourisme de niches, bien sûr, en étroite collaboration avec les services provinciaux, les guides et les professionnels ».

Pour conclure, Mme Meryam Ouddaani nous a confirmé que « Aujourd’hui je pense que nous avons toutes les potentialités pour devenir l’une des destinations les plus importantes et connues au Maroc, pouvant même avec les deux pôles de Meknès et Fès, se comparer à Marrakech et son arrière pays. Cependant, il ne faut pas nier qu’il y a encore des efforts à entreprendre au niveau de la formation des ressources humaines et au niveau de la communication et la promotion de notre destination, chose qui a besoin de l’implication des différents acteurs, car aujourd’hui on ne peut plus dépendre que de l’Office National Marocain du tourisme, qui d’ailleurs, fait des efforts remarquables pour promouvoir notre pays.

ABOU ZOUHEIR