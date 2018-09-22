ذاكرة مدينة وجدة المعرفية (القرن 11م- القرن 20م)

– الحلقة 1 –

بدر المقري *

الأصل في الذاكرة الجماعية إذا ما اقترنت بالتاريخ، أنها مكون رئيس من مكونات الهوية الجماعية. فلا يزال لساني ملحاحا في أنه من لا ذاكرة له، لا هوية له. و ما أقصد إليه في هذه السلسلة، إنما يتجاوز التعريف بنماذج من أعلام مدينة وجدة، من الذين اشتهروا بالمشاركة في صناعة المعرفة، ما بين القرن 5 الهجري و 15 الهجري \ 11 م-20 م، إذ المبتغى الأسمى هو أن نتصالح مع ذاكرتنا المعرفية المحلية. و ليس نافلة التذكير بأن من القضايا الفكرية الكبرى التي تشغل بال الباحثين الأكادميين في الغرب، ما يصطلح عليه بحروب الذاكرة. و الأحق في منهج هذه السلسلة، هو الاعتدال في مسألة النسبة إلى مدينة وجدة. و لذلك أدرجت ضمن حمالي لواء المعرفة، الذين هاجروا من مدينة وجدة إلى حواضر و بلدان أخرى، و الذين وفدوا عليها من حواضر و بلدان أخرى.

1- المحدث العلامة سيدي عيسى بن محمد الوجدي، أحد تلاميذ الإمام المحدث الحافظ،

ابن سكرة الصدفي الأندلسي، سنة 500 هجرية \ 1107 م.

2- الفقيه العلامة سيدي عبد الله بن سعيد الوجدي، الذي ولي قضاء مدينة بلنسية في الأندلس، على عهد المرابطين، سنة 495 هجرية \ 1102 م. وعلى يديه، وتحت نظره تم بناء المحراب بالمسجد الجامع منها سنة 498 هجرية \ 1102 م، و في جانبه كان اسمه مخطوطا إلى أن ملكها نصارى الأندلس ثانية في آخر صفر سنة 636 هجرية \ شتنبر 1238 م. وكان سيدي عبد الله بن سعيد الوجدي من جلة الفقهاء الحفاظ لمسائل الرأي، القائمين عليها، وكان يناظر عليه ويجتمع في ذلك إليه، وبه تفقه جملة من فقهاء الأندلس و المغرب. وقد توفي بمدينة بلنسية قبيل سنة 510 هجرية \ 1116 م.

3- الفقيه الأديب سيدي الحسن بن الفكون القسنطيني، الذي نظم رحلته من مدينة قسنطينة في الجزائر إلى مراكش مرورا بوجدة، حوالي سنة 600 هجرية \ 1204 م.

و لما نزل مدينة وجدة، قال:

ولما جئت وجدة همت وجدا

بمنخنث المعاطف معنوي

4- قال العارف بالله محيي الدين بن العربي الحاتمي الأندلسي، الذي توفي بدمشق سنة 638 هجرية \ 1241 م: سمعت أبا عبد الله الطنجي، و هو والي وجدة، يتأوه، و ينشد ما قاله عمر بن عبد العزيز:

حتى متى لا ترعوي

و إلى متى و إلى متى؟

ما بعد أن سميت كه –

لا، و استليت اسم الفتى

لا ترعوي لنصيحة

فإلى متى و إلى متى؟

5- قاضي مدينة وجدة، الفقيه العلامة سيدي أحمد بن محمد ابن مرزوق العجيسي، الذي توفي بمكة المكرمة حوالي سنة 740 هجرية \ 1340 م.

6- قاضي مدينة وجدة، الفقيه العلامة سيدي محمد بن أحمد التميمي التونسي، الذي توفي حوالي سنة 745 هجرية \ 1345 م. و من أجل تآليفه: (ترتيب كتاب التبصرة للإمام علي اللخمي الذي توفي سنة 478 هجرية \ 1086 م، في شرح المدونة الكبرى).

7- قاضي مدينة وجدة، الفقيه العلامة سيدي إدريس الوجدي، الذي كان بقيد الحياة، حوالي سنة 746 هجرية \ 1346 م.

8-الفقيه العدل سيدي محمد التومي الورسفاني المهياوي ، الذي كان بقيد الحياة بوجدة، حوالي سنة 746 هجرية \ 1346 م.

9-الفقيه العلامة العدل سيدي عبد الوهاب السباعي الوجدي، الذي تخرج بالإمام أحمد ابن مرزوق العجيسي. و قد كان بقيد الحياة بوجدة، حوالي سنة 746 هجرية \ 1346 م.

10- الإمام العالم العلامة القاضي، محمد بن يحيى بن عبد الله الوجدي، الملقب بمحب الدين ابن الوجدي نسبة إلى مدينة وجدة، كما كتب بخط يده، على شرح تلميذه ابن مرزوق العجيسي التلمساني، على كتاب العمدة لابن قدامة المقدسي. و قد توفي ابن الوجدي بالقاهرة سنة 803 هجرية \ 1401 م.

11- الفقيه العلامة أحمد بن مهدي الوجدي، أحد تلاميذ الإمام محمد بن يوسف السنوسي التلمساني، صاحب العقائد المشهورة. و من مشاهير تلاميذ سيدي أحمد بن مهدي الوجدي، الفقيه العلامة النوازلي، سيدي محمد شقرون بن هبة الوجديجي التلمساني. و قد توفي علامتنا الوجدي سنة 930 هجرية \ 1524م.

12- الفقيه العلامة أحمد بن جوهر الوجدي، الذي كان يستظهر كتاب ابن الحاجب الفرعي في الفقه، و يقوم على شرح مختصر سيدي خليل. و قد توفي بعيد سنة 1000 هجرية \ 1592م.

13- الفقيه العلامة أبو عبد الله محمد الوجدي، أحد تلاميذ الإمام علي بن محمد الهداجي الدراوي، الذي توفي سنة 1006 هجرية \ 1598م.

14- الفقيه العلامة محمد بن جوهرة الوجدي، أحد أقران مفتي تلمسان، أبي عثمان سعيد المقري، عم صاحب كتاب (نفح الطيب)، و أحد تلاميذ العلامة المحقق، علي بن يحيى السلكسيني التلمساني، الذي توفي سنة 972 هجرية \ 1565م. و كان هذا العلامة الوجدي مشاركا في علوم أحكام القرآن و التوحيد و الفقه.

15- العلامة الأديب محمد بن علي الغماد الوجدي، أحد أقران أبي العباس أحمد المقري صاحب كتابي (نفح الطيب) ، و (أزهار الرياض). و قد ذكر له المقري تأليفين: (العنبر الشحري فيما أنشد فيه المقري) ، و تأليفا في (مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها). و قد توفي الغماد الوجدي سنة 1033 هجرية \ 1624م. و لا يزال عقبه إلى اليوم بمدينة وجدة.

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بدر المقري \ باحث أكاديمي