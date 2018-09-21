ألأستاذ السيد محمد السهلاوي في ذمة الله
محمد شركي
انتقل إلى جوار الله عز وجل مساء اليوم أخونا الفاضل الأستاذ السيد محمد السهلاوي، وهو غني عن التعريف لمكانته التربوية في الجهة الشرقية وعلى الصعيد الوطني أيضا ، ولسمعته الطيبة في الأوساط التربوية . ولقد مار س رحمه الله عدة مهام تربوية بدءا بتدريس مادة اللغة الفرنسية ، ومرورا بتأطير ومراقبة وتكوين مدرسيها ، وانتهاء بشغل منصب أول نائب بنيابة جرادة ، فضلا عن مهام أخرى بأكاديمية جهة الشرق .
وإننا إذ ننعاه لمحبيه وأصدقائه وزملائه من أسرة التربية لنعبر عن حزننا العميق لهذا المصاب الجلل ضارعين إلى المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته وجميل عفوه ، وأن يسكنه فسيح جنانه . ونغتنم الفرصة لتقديم العزاء لأهله وذويه راجين من الله عز وجل أن يعظم أجرهم في مصابهم ، ويلهمهم الصبر والسلوان.
ونخبر محبيه وأصدقاءه وزملاءه أنه سيصلى عليه غدا السبت بمسجد طيبة عقب صلاة الظهر إن شاء الله تعالى ، وسيوارى جثمانه بمقبرة الشهداء بمدينة وجدة .
ويغتنم مدير جريدة وجدة سيتي الرقمية أصالة عن نفسه ونيابة عن طاقمها الفرصة لتقديم عزاء خاص لأهل الفقيد باعتباره قلما من أقلام هذه الجريدة لعدة سنوات وإنا لله وإنا إليه راجعون
7 Comments
Mes sincères condoléances à sa famille.
Nous sommes à dieu et a lui nous retournons .
الله اكبر انا لله و انا اليه راجعون. فقدت مدينة وجدة احد الاساتذة والاطر التربوية من المعيار الثقيل.تحاورنا كثيرا عبر موقع وجدة سيتي من خلال الكتابات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي كنا ننشرها بالموقع هذا .
كانت مقالاته تلهم القاريء وتجعله يتامل في محتوى المواضيع التي كان يتطرق اليها ويستمتع بتراكيب الفاظها حيث كان يتقن علم اللسانيات. كان له اسلوب خاص في لغة موليير تفوق به على ميشال جوبير. المحلل الاذاعي ،هكذا وجدته. كنت معجبا به الى ان اقتبست احدى افكاره حيث ادرجتها على لسانه في كتابي » les muriers de la vallee du za »
ما زلت اتذكر احدى تعليقاته الثي اعتز بها و التي نوه بي فيها ، في مقال نشرته بوجدة سيتي تحت عنوان » a coeur ouvert ». ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا.
اتقدم لاسرة الفقيد بتعازي الصادقة راجيا من العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
محمد بوعصابة ، كاتب/الرباط
SINCÈRES CONDOLÉANCES
السنوسي فاطمة الزهراء أستاذة التعليم الابتدائي
لله ماأخذ وله ماأعطى،وكل شئ عنده بأجل مسمى ، نشهد له بالكفائة والطيبوبة ، تغمده الله برحمته ، وتعازينا لأسرته الصغيرة وأسرة التعليم .
رحم الله الأستاذ السهلاوي وأسكنه فسيح الجنان.
ورزق أهله الصبر.
انا لله وانا اليه راجعون. البقاء لله. اللهم ارحمه واغفر ذنوبه وكفر عنه سيئاته وارزق اهله الصبر. تعازينا لاهله وذويه.
انا لله وانا اليه راجعون.
رحم الله اخونا واستاذنا السي محمد السهلاوي الذي اسدى الكثير للتربية والتعليم .
كان نعم الاستاذ ونعم المرشد ونعم المراقب التربوي.
اللهم ارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة وارزق ذويه الصبر والسلوان.