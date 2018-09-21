ألأستاذ السيد محمد السهلاوي في ذمة الله

محمد شركي

انتقل إلى جوار الله عز وجل مساء اليوم أخونا الفاضل الأستاذ السيد محمد السهلاوي، وهو غني عن التعريف لمكانته التربوية في الجهة الشرقية وعلى الصعيد الوطني أيضا ، ولسمعته الطيبة في الأوساط التربوية . ولقد مار س رحمه الله عدة مهام تربوية بدءا بتدريس مادة اللغة الفرنسية ، ومرورا بتأطير ومراقبة وتكوين مدرسيها ، وانتهاء بشغل منصب أول نائب بنيابة جرادة ، فضلا عن مهام أخرى بأكاديمية جهة الشرق .

وإننا إذ ننعاه لمحبيه وأصدقائه وزملائه من أسرة التربية لنعبر عن حزننا العميق لهذا المصاب الجلل ضارعين إلى المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته وجميل عفوه ، وأن يسكنه فسيح جنانه . ونغتنم الفرصة لتقديم العزاء لأهله وذويه راجين من الله عز وجل أن يعظم أجرهم في مصابهم ، ويلهمهم الصبر والسلوان.

ونخبر محبيه وأصدقاءه وزملاءه أنه سيصلى عليه غدا السبت بمسجد طيبة عقب صلاة الظهر إن شاء الله تعالى ، وسيوارى جثمانه بمقبرة الشهداء بمدينة وجدة .

ويغتنم مدير جريدة وجدة سيتي الرقمية أصالة عن نفسه ونيابة عن طاقمها الفرصة لتقديم عزاء خاص لأهل الفقيد باعتباره قلما من أقلام هذه الجريدة لعدة سنوات وإنا لله وإنا إليه راجعون