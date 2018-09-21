بيان صحفي

أيام إدماج الطلبة الجدد بكلية الطب والصيدلة بفاس

– جامعة سيدي محمد بن عبد الله – الموسم الجامعي2019 / 2018

بعد عميلة ضبط اللائحة النهائية للفوج رقم 20، تنظم كلية الطب و الصيدلة بفاس بشراكة مع اتحاد نوادي و جمعيات كلية الطب و الصيدلة ، أيام إدماج طلبة الطب الجدد تحت عنوان» كأس العالم 2018 «،

و ذلك يومي 20 و 21 شتنبر 2018 برحاب الكلية.

و تتجلى أبرز أهداف هذه الأيام في ضمان انطلاقة جيدة للطلبة الجدد و تسهيل انتقالهم من فضاء التعليم الثانوي إلى الجامعي، و كذا تمكينهم من الاندماج السلس بالمنظومة البيداغوجية و الاستئناس بالحياة الجامعية. سيعرف هذا الحدث الطلابي بامتياز حضور ممثلي نوادي و جمعيات الكلية، ممثلي مجلس طلبة الطب، خريجي الكلية، ، بالإضافة إلى عمادة الكلية، و الطاقم الاداري للكلية .

يتضمن برنامج هذه الأيام فقرات متنوعة تجمع بين ما هو تواصلي وما هو ترفيهي، تتجلى أبرزها في الفقرات العلمية، الثقافية، الترفيهية و كذا الألعاب الرياضية من جهة، و من جهة أخرى إعداد قاعة للعرض ببهو الكلية سيخصص فيها كشك لكل جمعية و نادي، و التي سيتم فيها تقديم ممثلي جمعيات و نوادي الكلية لعروض حول المكاتب المسيرة و أهدافها و كذا حصيلة الإنجازات مع البرامج المقبلة، و ذلك من أجل تقريب الصورة للطلبة الجدد و كذا تشجيعهم إلى الانخراط في الحياة الطلابية و الجمعوية.

تجدر الإشارة أن تنظيم أيام إدماج الطلبة الجدد 2018- 2019 يندرج في إطار الإرادة القوية لجعل كلية الطب و الصيدلة بفاس مؤسسة مواطنة، و ذلك عن طريق تفعيل استراتيجية المسؤولية المجتمعية التي تنهجها إدارة الكلية.

تعتمد هذه الاستراتيجية بالأساس على الإنفتاح عن المحيط الخارجي مع نهج مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين على صعيد جهة فاس مكناس، علاوة عن ذلك تؤول عناية خاصة للحياة الطلابية و الجمعوية نظرا لأهمتيها في تعزيز قيم المواطنة و خدمة الوطن لدى أطباء المستقبل.

السيد مهدي الرامي

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