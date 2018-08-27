وباء الكوليرا المنتشر بالجزائر يصل الى البرلمان المغربي والبرلماني عمر حجيرة يوجه سؤال مستعجلا الى وزير الصحة

وجه النائب البرلماني الاستقلالي عن دائرة وجدة انكاد عمر حجيرة سؤالا مستعجلا إلى الحكومة في موضوع حماية ساكنة الشريط الحدودي من وباء الكوليرا الذي يضرب عدد من مناطق الجارة الجزائر …وتخوف ساكنة الجهة الشرقية من انتقال الوباء الى داخل الجهة الشرقية خصوصا امام الصمت الذي تلتزم به الحكومة لحد الآن

وفي ما يلي نص سؤال النائب البرلماني عمر حجيرة .

الرباط 27 غشت 2018

السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع : سؤال شفوي آني حول التدابير الاحترازية للوقاية من وباء الكوليرا

سلام تام بوجود مولانا الامام

وبعد ، طيقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ، نلتمس من سياداكم رفع السؤال التالي الى السيد وزير الصحة

السيد الوزير المحترم

كما تعلمون ، اعلنت السلطات الرسمية الجزائرية عن تواجد العديد من الاصابات بوباء الكوليرا وحالات الفيات ، مما خلف ذعرا وتخوفا لدى ساكنة الجهة الشرقية من المملكة الممتدة على اكثر من 500 كلم على الشريط الحدودي مع الجارة الجزائر

ونظرا لخطورة هذا الوباء وسرعة انتشاره نسائلكم السيد الوزير عن التدابير الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للوقاية من دخول هذا الوباء وحماية ساكنة المناطق الحدودية منه ؟

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

عمر حجيرة

عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية