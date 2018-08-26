البطولة الاحترافية اتصالات المغرب (الدورة الأولى): النتائج
نتائج لقاءات الدورة الأولى للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم،لأندية القسم الأول، التي جرت اليوم السبت :
يذكر أنه تم تأجيل مباراتي أولمبيك آسفي و الوداد البيضاوي و الجيش الملكي مع الدفاع الحسني الجديدي نظرا لالتزام فريقي الوداد و الدفاع الجديدي بالمنافسات القارية (الجولة السادسة من دور المجموعات لعصبة أبطال أفريقيا): السبت :
النهضة البركانية ………… المولودية الوجدية 1-1.
الرجاء البيضاوي …………. شباب الريف الحسيمي 6-0. الأحد :
— المركب الرياضي لبرشيد (الخامسة عصرا) .
يوسفية برشيد ……………. حسنية أكادير .
— المركب الرياضي للفوسفاط بخريبكة (السابعة والنصف مساء).
أولمبيك خريبكة ………….. المغرب التطواني .
الإثنين :
— الملعب الكبير لطنجة (السادسة مساء).
اتحاد طنجة ……………… نادي سريع وادي زم .
— الملعب الكبير لمراكش (الثامنة والنصف مساء) الكوكب المراكشي ……… اتحاد الفتح الرياضي .
المبارتان المؤجلتان:
أولمبيك آسفي – الوداد البيضاوي .
الجيش الملكي – الدفاع الحسني الجديدي.
ومع غشت 2018
الرباط 25 غشت 2018 (ومع)
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