Home»National»البطولة الاحترافية اتصالات المغرب (الدورة الأولى): النتائج

البطولة الاحترافية اتصالات المغرب (الدورة الأولى): النتائج

/ /0/ 138
1
Shares
PinterestGoogle+
 

نتائج لقاءات الدورة الأولى للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم،لأندية القسم الأول، التي جرت اليوم السبت :

يذكر أنه تم تأجيل مباراتي أولمبيك آسفي و الوداد البيضاوي و الجيش الملكي مع الدفاع الحسني الجديدي نظرا لالتزام فريقي الوداد و الدفاع الجديدي بالمنافسات القارية (الجولة السادسة من دور المجموعات لعصبة أبطال أفريقيا): السبت :

النهضة البركانية ………… المولودية الوجدية 1-1.

الرجاء البيضاوي …………. شباب الريف الحسيمي 6-0. الأحد :

— المركب الرياضي لبرشيد (الخامسة عصرا) .

يوسفية برشيد ……………. حسنية أكادير .

— المركب الرياضي للفوسفاط بخريبكة (السابعة والنصف مساء).

أولمبيك خريبكة ………….. المغرب التطواني .

الإثنين :

— الملعب الكبير لطنجة (السادسة مساء).

اتحاد طنجة ……………… نادي سريع وادي زم .

— الملعب الكبير لمراكش (الثامنة والنصف مساء) الكوكب المراكشي ……… اتحاد الفتح الرياضي .

المبارتان المؤجلتان:

أولمبيك آسفي – الوداد البيضاوي .

الجيش الملكي – الدفاع الحسني الجديدي.

ومع غشت 2018
الرباط 25 غشت 2018 (ومع)

 
MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.