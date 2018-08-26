البطولة الاحترافية اتصالات المغرب (الدورة الأولى): النتائج

نتائج لقاءات الدورة الأولى للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم،لأندية القسم الأول، التي جرت اليوم السبت :

يذكر أنه تم تأجيل مباراتي أولمبيك آسفي و الوداد البيضاوي و الجيش الملكي مع الدفاع الحسني الجديدي نظرا لالتزام فريقي الوداد و الدفاع الجديدي بالمنافسات القارية (الجولة السادسة من دور المجموعات لعصبة أبطال أفريقيا): السبت :

النهضة البركانية ………… المولودية الوجدية 1-1.

الرجاء البيضاوي …………. شباب الريف الحسيمي 6-0. الأحد :

— المركب الرياضي لبرشيد (الخامسة عصرا) .

يوسفية برشيد ……………. حسنية أكادير .

— المركب الرياضي للفوسفاط بخريبكة (السابعة والنصف مساء).

أولمبيك خريبكة ………….. المغرب التطواني .

الإثنين :

— الملعب الكبير لطنجة (السادسة مساء).

اتحاد طنجة ……………… نادي سريع وادي زم .

— الملعب الكبير لمراكش (الثامنة والنصف مساء) الكوكب المراكشي ……… اتحاد الفتح الرياضي .

المبارتان المؤجلتان:

أولمبيك آسفي – الوداد البيضاوي .

الجيش الملكي – الدفاع الحسني الجديدي.

ومع غشت 2018

الرباط 25 غشت 2018 (ومع)