جلالة الملك يعين ولاة وعمالا جدد بالإدارتين الترابية والمركزية، والعامل المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، والعامل ، مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء

الجمعة 24 غشت، 2018

عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالرباط، ولاة وعمالا جددا بالإدارتين الترابية والمركزية لوزارة الداخلية، وكذا العامل المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، والعامل ، مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء.

ويتعلق الأمر بكل من:

– الولاة بالإدارة الترابية:

السيد كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش،

السيد عبد السلام بكرات، والي جهة بني ملال -خنيفرة وعامل إقليم بني ملال،

– الولاة بالإدارة المركزية:

السيد محمد دردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،

السيد جلول صمصم والي ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية،

– العمال بالإدارة الترابية:

السيد عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات،

السيد مصطفى المعزة، عامل إقليم تازة،

السيد سمير اليزيدي، عامل إقليم بنسليمان،

السيد عبد الحميد الشنوري، عامل إقليم خريبكة،

السيد حسن خليل، عامل إقليم تيزنيت،

السيد إسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان- آيت ملول،

السيد الحسن بوكوثة، عامل إقليم سيدي بنور،

السيد هشام السماحي، عامل إقليم قلعة السراغنة،

السيد صالح داحا، عامل اقليم تاونات، السيد الحسن صدقي، عامل اقليم سيدي افني،

السيد رشيد عفيرات، عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء- أنفا،

السيد جمال مخططار، عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد،

السيد فؤاد حجي، عامل اقليم زاكورة،

السيد مهدي شلبي، عامل اقليم وزان،

السيد زين العابدين الزهر، عامل اقليم الحاجب،

السيد ياسين جاري، عامل عمالة المضيق- الفنيدق،

السيد يوسف الضريس، عامل عمالة الصخيرات- تمارة،

السيد عادل الملكي، عامل اقليم الصويرة،

السيد محمد حميم، عامل اقليم طرفاية،

السيد بوعبيد الكراب، عامل اقليم شيشاوة،

السيد يوسف خير، عامل اقليم آسا- الزاك،

السيد محمد علمي ودان، عامل اقليم شفشاون،

السيد صلاح الدين أمال، عامل اقليم طاطا،

السيد عمر فيلال، العامل المكلف بالشؤون العامة بعمالة الدار البيضاء،

– العمال بالإدارة المركزية:

السيد يونس القاسمي، عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية،

السيد محمد سمير خمليشي، عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية،

السيد عبد المجيد الكاميلي، عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية،

السيد بلوة العروسي، العامل مدير الشؤون العامة بوزارة الداخلية،

السيد عبد الله نصيف، عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية،

السيد جمال الشعراني، عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية،

كما يتعلق الأمر بالسيد عمر لحلو العامل، المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، والسيد توفيق بنعلي العامل، مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء.

وخلال هذا الاستقبال، أدى الولاة والعمال الجدد القسم بين يدي جلالة الملك.

حضر هذا الاستقبال وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

ومع 24/08/2018