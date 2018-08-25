نصائح الشعراء نعم المقتنى

محمد شركي

اقتبست عنوان هذا المقال من الشطر الثاني لبيت الشاعر أبي الطيب المتنبي الذي يقول فيه:

ومكائد السفهاء واقعة بهم = وعداوة الشعراء بئس المقتنى

ولم أجد من نصح الشعراء أفضل من رائعة الشاعر صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي المتوفى سنة 764 هجرية رحمه الله تعالى والتي يقول فيها :

الجد فى الجد والحرمان فى الكسل *****فانصب تصب عن قريب غاية الأمل

واصبر على كل ما يأتى الزمان به ***** صبر الحسام بكف الدارع البطل

وجانب الحرص والأطماع تحظ بما ***** ترجو من العز والتأييد فى عجل

ولاتكونن على ما فات ذا حزن ***** ولا تظل بما أوتيت ذا جذل

واستشعر الحلم فى كل الأمور ولا ***** تسرع ببادرة يوما إلى رجل

وإن بليت بشخص لا خلاق له ***** فكن كأنك لم تسمع ولم يقل

ولا تمار سفيها فى محاورة ***** ولا حليما لكى تقصى عن الزلل

ولا يغرك من يبدى بشاشته ***** إليك خدعا فإن السم فى العسل

وإن أردت نجاحا فى كل اونة *****فاكتم أمورك عن حاف ومنتعل

إن الفتى من بماضى الحزم متصف **** وما تعود نقص القول والعمل

ولا يقيم بأرض طاب مسكنها *****حتى يقد أديم السهل والجبل

ولا يضيع ساعات الزمان فلن *****يعود مافات من أيامه الأول

ولا يراقب إلا من يراقبه ***** ولا يصاحب إلا كل ذى نبل

ولا يعد عيوبا للورى أبدا *****بل يعتنى بالذى فيه من الخلل

ولا يظن بهم سوءا ولا حسنا ***** بل التجارب تهديه على مهل

ولا يصد عن التقوى بصيرته ***** لأنها للمعالى أوضح السبل

فمن تكن حلة التقوى ملابسه ***** لم يخش فى دهره يوما من العطل

من لم تفده صروف الدهر تجربة ***** فيما يحاول فليسكن مع الهمل

من ضيع الحزم لم يظفر بحاجته ***** ومن رمى بسهام العجب لم ينل

من جاد ساد وأحيا العالمون له ***** بديع حمد بمدح الفعل متصل

رحم الله هذا الشاعر على نصائحه الذهبية التي يحفل بها أولو النهى ، ويغفل عنها كثير من الغافلين ، ولا بأس بتعليق بسيط عليها وإن كانت غنية عن التعليق لأنها جامعة مانعة ، ونظمها أعذب من نثرها .

هذه القصيدة عبارات عن دعوات كالأتي :

ـ دعوة إلى ركوب الجد ،وتنكب الكسل لبلوغ المأمول .

ـ دعوة إلى الصبرعلى ما في طي القدر .

ـ دعوة إلى ابتغاء العز في ترك الطمع .

ـ دعوة إلى عدم الأسف على الفائت والفرح بما هو إلى زوال .

ـ دعوة إلى التريث وعدم العجلة في اتخاذ القرار .

ـ دعوة إلى عدم الاكتراث بمن لا خلاق له .

ـ دعوة إلى ترك المراء مع السفيه والحليم على حد سواء اتقاء الوقوع في الزلل.

ـ دعوة إلى عدم الانخداع بمن يظهر ما لا يبطن .

ـ دعوة إلى الاستعانة بالكتمان على قضاء الحوائج .

ـ دعوة إلى الحزم مع عدم التسرع .

ـ دعوة إلى التريث في اتخاذ القرار وتحمل المشاق من أجل ذلك.

ـ دعوة إلى اغتنام فرص العمر وعدم تفويتها لأنه لا عوض لها .

ـ دعوة إلى مراقبة الرقيب ومصاحبة النبيل .

ـ دعوة إلى الالتفات إلى عيوب النفس عوض الانشغال بعيوب الغير .

ـ دعوة إلى عدم إساءة أو حسن الظن دون تجريب ودون تمهل .

ـ دعوة إلى تقوى الله عز وجل طلبا للأمان من نوائب الدهر .

ـ دعوة إلى الحذر من صروف الدهر وتقلباته حتى لا يكون المرء في عداد التافهين الذين لا وزن ولا قيمة لهم .

ـ دعوة إلى الحزم لبلوغ المبتغى ، وتنكب العجب حين بلوغه .

ـ دعوة إلى الجود لنيل السيادة وحيازة الحمد .

فما أحوج الناس في هذا الزمان إلى هذه النصائح النفيسة، فهل من منتصح ؟