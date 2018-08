LES MAROCAINS DU MONDE CELEBRENT LA JOURNEE NATIONALE DES MRE DANS LA PROVINCE D’IFRANE

Suite aux très hautes orientation du Guide de la nation S.M. le Roi Mohammed VI et conformément aux très grand intérêt accordé par Sa Majesté aux membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, le Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à L’Etranger et des Affaires de la Migration célèbre la Journée nationale des Marocains résidant à l’étranger, qui coïncide avec le 10 Août de chaque année.

Placée sous le thème des « rôles des compétences marocaines résidant à l’étranger dans le développement de l’économie nationale. » cette journée est venue à point nommé pour démontrer le rôle incontournable que jouent les Marocains Résident à l’Etranger dans le tissu économique national et dans le développement de leur mère patrie. Elle a comme objectif de mettre en exergue les réalisations dans le domaine de l’appui et l’encouragement des MRE à contribuer au développement de l’économie nationale, et d’identifier les opportunités et les secteurs prioritaires d’investissement pour booster l’économie nationale.

Aussi, on signale que la journée de ce 10 Août 2018 a été également une occasion pour organiser des manifestations dans toutes les wilayas, préfectures et provinces du Royaume, sous forme de rencontres et de colloques scientifiques, pour échanger sur les questions liées à la thématique choisie cette année, en plus d’autres questions qui préoccupent les membres de notre communauté résidante à l’étranger.

Dans cet optique et à l’instar de toutes les provinces et prefectures du Royaume ; le Gouverneur d’Ifrane Mr Abdelhamid El Mazid accompagné de tous les représentants des services extérieurs des départements gouvernementaux concernés par les affaires des Marocains Résident à l’Etranger, des institutions nationales et académiques, et des partenaires privés, ont participé à l’animation d’une rencontre organisée avec nos compatriautes MRE dans differents stands implantés à l’occasion dans la place de la Poste au centre ville d’Ifrane en guise de rapprochement de l’administrations des MRE originaires de la province d’Ifrane.

Lors de cette rencontre, nos marocains résidents à l’étranger ont débattu avec Mr Abdelhamid El Mazid ; Gouverneur d’Ifrane qui a été à leur écoute ; de différents de problèmes rencontrés notamment dans les domaines de l’urbanisme, de l’agriculture, des banques et j’en passe et auxquels Mr Abdelhamid El Mazid a répondu favorablement en invitant les responsables des différents départements concernés à plus de diligence et de perspicacité pour répondre aux doléances des marocains résident à l’étranger et pour résoudre leurs différents problèmes dans de meilleurs délais.

Au terme de cette rencontre très appréciée par nos compatriotes marocains résidents à l’étranger, une grande réception a été organisée en leur honneur en fin d’après midi par le Gouverneur de la Province d’Ifrane Mr Abdelhamid El Mazid.

ABOU ZOUHEIR