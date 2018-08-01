المهرجان الوطني لفن احيدوس في دورته 18 فرصة لتأكيد الاستمرارية ورد الاعتبار لممارسيه

عين اللوح: عبد العزيز لفلاحي

من اعالي جبال الاطلس المتوسط تعالت من منطقة عين اللوح اصوات تبدع في فن الرقص المتناغم مع الكلمة الموزونة لتعلن عن انطلاق فعاليات الدورة الثامنة عشر للمهرجان الوطني لفن احيدوس الدي تنظمه كل سنة وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس جمعية تايمات لفنون الاطلس بدعم من وزرة الثقافة والجماعة الترابية لعين اللوح و جهة فاس مكناس. وتهدف هده التظاهرة حسب تصريح رئيس الجمعية السيد حمو اوحلي الى الحفاظ على الموروث الثقافي الامازيغي في شقه المرتبط بالتعبيرات الجسدية والشفوية وجعل هدا المهرجان محطة سنوية تساهم في ضمان استمرارية هدا الفن الاصيل وفرصة ايضا لاستقطاب المزيد من الزوار من داخل الوطن ومن الخارج مما يساهم في الرواج الاقتصادي والسياحي لهده المنطقة التي تزخر ايضا بعدة مواقع سياحية وتاريخية

دورة هده السنة ستعرف تقديم عروض لفن احيدوس من طرف 43 فرقة تمثل مجموعة من الجهات ودلك بعد اجتيازها مرحلة الاقصائيات وتنظيم ندوتين فكريتين في موضوع ٌالقيم الفنية والانسانية للشعر الامازيغيٌ وموضوع تثمين التراث الامادي لفن احيدوس . برنامج حفل الافتتاح يتضمن لحظة الوفاء والاعتراف بمجهودات التي بدلت من طرف فنانين محليين ساهموا من خلال عشقهم لهدا الفن وبنكران الدات في رد الاعتبار للشعر الامازيغي ورقصة احيدوس والمساهمة في ضمان الاستمرارية لهدا الموروث الثقافي وويتعلق الامر بالفنانة اللالة خديجة الياسي والفنانون عاشور خاضيري الدي يمر من ظروف صحية صعبة وحمو نوساعيد وعقى البخاري .