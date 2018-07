Abdelkrim Benatiq Préside la cérémonie d’ouverture de LA 10ème UNIVERSITE D’ETE DES JEUNES MAROCAINS DU MONDE A TETOUEN

Comme annoncé en son temps ; « la colombe blanche » ; Tétouan a été au rendez-vous avec la 10ème édition de l’Université d’été organisée du 14 au 23 juillet en cours par le Ministère chargé des marocains résidents à l’étranger et des affaires de la migration au profit des jeunes MRE.

La cérémonie d’ouverture des travaux de cette nouvelle édition de l’Université d’été de Tétouan organisée en partenariat avec le Conseil de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l’Université Abdelmalek Essaâdi a été présidée par le ministre délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration ; Mr Abdelkrim Benatiq en du Pr. Houdaifa Ameziane ; Président de l’Université Abdelmalek Essaadi entre autres personnalités civiles et militaires.

Dans son allocution d’ouverture ; Mr Abdelkrim Benatiq a tenu de souligner que le Maroc a besoin de tous ses enfants là où ils se trouvent pour construire et bâtir ensemble l’avenir de notre pays et d’ajouter que cette contribution permettra de parachever le projet de société lancé depuis quelques années.

Pour M. Abdelkrim Benatiq qui a présidé la cérémonie d’ouverture des travaux de la 10ème Université d’été organisée par son département à Tétouen du 14 au 23 juillet 2018 au profit des jeunes MRE ; les Marocains du Monde sont reconnus pour leur comportement idéal et leur capacité d’intégration de manière saine et honorable dans la société de leurs pays d’accueil sans renier leurs origines et leur attachement inconditionnel à leur pays le Maroc.

Par la même occasion, le Ministre délégué chargé des Marocains Résidents à l’Etranger et des Affaires de la Migration a lancé un appel à l’ensemble des jeunes et moins jeunes Marocains résidents à l’étranger les invitant à rester plus que jamais encore attachés à leur mère patrie ; le Maroc et à apporter leur pierre à l’édifice en cours de construction. « Je ne peux que saluer l’attachement des jeunes marocains nés à l’étranger à leur marocanité … Mais nous voulons que les jeunes MRE de quatrième et cinquième génération soient une véritable « force de frappe » pour défendre les intérêts de leur Pays le Maroc dans les pays où ils vivent en tant qu’un véritable lobby… », Avait-il ajouté.

A noter que la séance d’ouverture de cette nouvelle édition de l’Université d’été de Tétouan a été suivie d’une conférence sur l’intégrité territoriale du Royaume animé par Mr Mohammed Ben Hammou Professeur-chercheur à l’Université Mohammed V de Rabat, expert international et président du Centre marocain des études stratégiques (CMES) et de la Fédération africaine des études stratégiques (FAES) qui, après avoir brosser un très large éventail sur l’ancestral et millénaire Histoire du Maroc : Notre pays ; a abordé la question de l’intégrité territoriale du Royaume et de l’indéfectible attachement du peuple marocain ; tout le peuple marocain ; à son Sahara marocain.

Durant huit jours donc, les jeunes étudiants MRE et leurs compatriotes de l’Université Abdelmalek Saadi ont participé aux travaux des ateliers et différentes conférences-débats animés par d’éminentes personnalités, chercheurs et experts marocains couronnées par des sorties et visites de terrain.

En effet, les participants à cette 10ème édition de l’Université d’été de Tétouan ont été convié à prendre part a deux séminaires dont le premier a débattu de la question de l’intégrité territoriale du Royaume et le second du rôle de la culture marocaine dans le développement humain.

Par la même occasion, nos jeunes étudiants ont participé activement aux travaux des deux ateliers consacrés respectivement à la calligraphie arabe encadré par l’Association « Al Akhawain Bahaoui pour l’Art de la calligraphie arabe » et à des thématiques sur l’Islam et la société.

Aussi, une rencontre leur a été organisée avec Le président du Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima sur la régionalisation avancée au Maroc pour conclure cette édition avec l’organisation d’une rencontre d’évaluation de la 10ème édition des universités d’été.

En guise de découverte et de divertissement, les Jeunes MRE ont eu l’occasion de visiter la région touristique Tamouda Bay. La ville de Chefchaouen, l’ancienne Medina de la ville de Tétouan et les villes de Tanger, Assila et de Larache comme ils ont participé à des activités sportives prévues au programme de cette université d’été.

A rappeler enfin que cette université d’été permet aux jeunes MRE de se forger une idée plus claire sur le système de valeurs marocain qui prône la tolérance et le respect de l’autre, et sur la diversité du patrimoine matériel et immatériel marocain.

Aussi ; le programme des universités d’été, développé par le ministère depuis 2009, constitue l’une des activités les plus marquantes de l’offre culturelle envers les jeunes marocains du monde. Au cours des années, Il a permis à des centaines, voire des milliers, de jeunes marocains, en provenance de différents pays d’accueil, de se rencontrer, d’échanger leurs expériences et de découvrir de près les atouts de leur pays d’origine le Maroc, la richesse de son histoire et sa culture.

A ce jour, deux régions ont été à l’honneur pour accueillir ces nouvelles universités à connaitre, la Région Fès-Meknès avec l’université d’Hiver, à Ifrane, en partenariat avec l’Université Al Akhawayn, sous le thème du « Vivre Ensemble » au profit de 100 jeunes MRE et la Région Beni-Mellal – Khenifra, avec l’Université du printemps, à Beni-Mellal, en partenariat avec l’université Sultan Moulay Slimane, axée sur « Le Maroc, Terre des Cultures » avec la participation de 86 jeunes marocains du monde.

Mohammed Drihem