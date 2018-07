Célébration de la 12ème session du Prix Hassan II de l’Environnement, pour la première fois, sous le haut patronage de sa Majesté le roi Mohammed VI

Sous le haut patronage de sa Majesté le roi Mohammed VI, le Secrétariat d’État Chargé du développement durable a organisé jeudi 12 juillet 2018 dernier à Rabat la cérémonie de remise du prix Hassan II de l’environnement dans sa douzième session.

Cette nouvelle session s’est caractérisé par le fait qu’elle est célébrée pour la première fois, sous le haut patronage de Sa Majesté, ce qui lui donne plus de rayonnement et consolide la place de ce prix qui vient à un moment spécial marqué par l’adoption de la stratégie nationale de développement durable par le Conseil des ministres du 25 Juin 2017 et le lancement de sa mise en œuvre.

Cet événement, présidé par le chef du gouvernement, s’est distingué par la présence de plusieurs ministres, ambassadeurs et représentants des organismes internationaux, du secteur privé, de la société civile et des médias.

Dans une allocution prononcée a cette occasion : Le chef du gouvernement Saâd Eddine El Othmani, a indiqué que ce prix traduit l’intérêt que porte le Maroc aux questions relatives à l’environnement et au développement durable tout en précisant que le prix a été créé pour appeler à une mobilisation collective et sociétale quant à ces questions cruciales pour toute l’humanité. « Le Royaume a pu, grâce aux orientations de SM le Roi Mohammed VI, porter le flambeau de la question du développement durable sur le plan international, régional et au sein de l’Afrique », a-t-il ajouté.

De son coté, la secrétaire d’État chargée du Développement durable, Nezha El Ouafi, a souligné que ce prix est organisé dans un contexte où la planète est sur le point d’épuiser ses ressources naturelles, notant cependant que le Royaume jouit d’une forte expérience en matière de développement durable et connait actuellement une dynamique sans précédent sous la conduite éclairée de S M le Roi.

A noter que dans la catégorie recherche scientifique et technique, le prix a été attribué à Abdelhadi El Karouali pour son travail sur la lutte contre l’émission du méthane des vaches en utilisant les additifs alimentaires naturels.

Dans la catégorie médias, le prix a été décerné à Naïma Achrai pour son reportage sur la mine d’or de Tiouit et la problématique environnementale, Mohamed Tafrouti pour l’ensemble de ses articles autour du thème de l’environnement et des enjeux du développement durable, à Adil Boukhima et Youssef Zouintni pour leur reportage télévisé diffusé sur la chaîne 2M intitulé « Maroc, l’énergie de demain », ainsi qu’à Lahbib Slimani pour son émission radio hebdomadaire « Al kawkab al hay » et particulièrement un dossier sur l’aspect environnemental africain dans la politique Maroc, diffusée sur la station régionale de Tanger de la Radio nationale.

Quant aux associations Almaouja de Ouarzazate, Talassemtane pour l’environnement et le développement de Chefchaouen et Dar Si Hmad d’Agadir, elles ont remporté le prix de l’action associative.

Par ailleurs, le prix des initiatives des entreprises a été remporté ex æquo par les entreprises Afrique Cables, Lidec et ST Microelectronics Bouskoura, tandis que le prix des collectivités territoriales a été décerné à la collectivité de Marrakech pour avoir intégré l’environnement dans un ensemble de projets de la ville intitulés « Greening de la ville de Marrakech » et à la collectivité d’Agadir pour ses projets visant à relever les défis du développement durable et des changements climatiques.

A rappeler notamment que ce prix participe à la mobilisation des acteurs et des partenaires du secteur public et privé, la société civile, les instituts de recherche scientifique et les médias à travers l’encouragement de toutes les actions et initiatives contribuant à la protection de l’environnement et à la conservation du patrimoine culturel et naturel. De même, ce prix vise l’amélioration du cadre de vie de la population, assurant ainsi une forte implication collective dans le chantier de mise en œuvre des objectifs de développement durable conformément à la Nouvelle Constitution du Royaume du Maroc de 2011 et à la loi cadre portant Charte de l’environnement et du développement durable.

Dans l’objectif d’octroyer un nouvel élan à ce prix et lui donner une plus grande dimension, en permettant d’accompagner la grande dynamique que connait notre pays suite à l’adoption de la Charte nationale de l’environnement et du développement durable, il a été procédé, en 2015, à l’amendement de la décision qui régit ce prix en intégrant divers aspects relatifs à l’augmentation de sa valeur financière à 450 000 Dirham, et son organisation une fois tous les deux ans pour donner suffisamment de temps pour la préparation des candidatures à être au niveau du prix, ainsi que la création de nouveaux domaines de ce Prix qui intéressent un ensemble de principaux acteurs tels que les collectivités locales et le secteur privé.

A signaler enfin ; que pour cette 12ème session, qui a été organisée conformément à la nouvelle loi, le total des candidatures à atteint 99 candidats, dont 44 candidats pour le prix de recherche scientifique et technique, 24 candidatures pour le prix de l’action associative, 24 candidatures pour le prix du Médias, 5 candidatures pour le prix des initiatives des entreprises et deux candidatures pour les collectivités territoriales.

Mohammed Drihem