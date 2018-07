Le Conseil Supérieur de la Chasse Reuni en session ordinaire au HCEFLCD à Rabat

Mardi 10 juillet dernier, le conseil superieur de la chasse a tenu sa session ordinaire au titre de l’année en cours au siège du HCEFLCD Sous la présidence du Dr.Abdeladim LHAFI ; le Haut-commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification.

Ayant pour mission de donner son avis sur les moyens nécessaires à la préservation de la faune et au développement du patrimoine cynégétique, dans le but d’améliorer les conditions d’exercice de la chasse ; le conseil supérieur de la chasse a consacré cette à l’évaluation du bilan des réalisations de la saison de chasse écoulée, ainsi qu’à la présentation de l’état d’avancement des différents programmes et projets initiés par le Haut Commissariat en matière de développement du secteur de la chasse et du développement de la faune cynégétique.

Selon l’évaluation faite des résultats de la saison de chasse écoulée ; il nous a été donné d’enregistrer des prélèvements en gibier satisfaisants notamment en perdreau, espèce emblématique du gibier marocain. Au total ce sont plus de 165.203 oiseaux, dont 162.009 perdreaux issus d’élevage qui ont été lâchés dans les lots amodiés et les réserves de chasse. Les prélèvements en perdreaux ont augmenté de 9.18 % par rapport à la saison dernière.

Par ailleurs précise-t-on, le secteur compte cette année quelques 2.619 chasseurs de plus par rapport à l’année dernière et compte un total de 79.042 chasseurs dans le Royaume. Par conséquent, les recettes de fonds de chasse ont augmenté de 4.5 % par rapport à l’année dernière pour atteindre 43.5 millions de dirhams cette annéz. Ces chiffres sont dus principalement aux redevances d’amodiation du droit de chasse, aux taxes sur les permis de chasse et des licences. Ce montant est réinvesti pour réaliser des aménagements, des équipements des unités de gestion de la chasse et d’une manière générale pour la réalisation des actions visant la conservation et le développement de la faune sauvage.

D’autre part, il y a lieu de rappeler que la politique d’amodiation du droit de chasse adoptée par le HCEFLCD vise, l’encouragement des associations et des sociétés à s’impliquer davantage dans la gestion des territoires de chasse à travers leur implication dans les activités d’aménagement cynégétique.

Selon le HCEFLCD ; les territoires de chasse amodiés totalisent une superficie dépassant 2,8 millions d’hectares et sont répartie sur 1036 lots dont 92 lots réservés à la chasse touristique et 870 lots de chasse associative et 14 lots didactique et 50 lots de chasse provinciale et 10 immeubles ruraux. Le nombre de lots amodiés est passé de 565 en 2007/2008 à 1036 actuellement, soit une augmentation de 83% en une décennie.

En termes de portée économique, cette activité d’importance nationale et internationale permet de mobiliser un montant de plus d’un milliard de dirhams incluant les redevances d’amodiation, les aménagements et l’investissement réalisé, ainsi que les autres rentrées au profit des hôteliers, restaurateurs, guides et autres.

Outre l’impact positif sur le développement des territoires de chasse, l’amodiation contribue également, au développement de l’économie locale à travers sa contribution à la création d’emploi et la commercialisation des produits de terroir. Ainsi, elle permet de créer 2 millions de journées de travail dans le milieu rural annuellement.

Cette saison ordinaire du conseil supérieur de la chasse a été caractérisée, cette année aussi, par la mise en œuvre, pour la sixième année consécutive, de la stratégie nationale cadrant la maitrise des populations de sanglier dans les différentes régions du Royaume. En effet, jusqu’au 15 juin 2018, 784 battues ont été organisées au niveau de 337 points noirs, enregistrant un taux de 70% des battues programmées, au cours desquelles, 4998 sangliers ont été abattus, soit une moyenne de 6,4 sangliers par battue.

Au terme de cette réunion ; le Conseil supérieur de la chasse a fixé l’ouverture générale de la chasse pour la saison 2018-2019 au 30 septembre 2018 pour les principales espèces de gibiers, à l’exception de la tourterelle dont la chasse sera ouverte le 13 juillet 2019.

Mohammed Drihem