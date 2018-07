La Diva de la chanson amazighe et poétesse du Moyen Atlas Cherifa Kersit ouvre le Bal au Festival International de la ville d’Ifrane

Vendredi 06 juillet prochain, les milliers de visiteurs, estivants et autochtones de la capitale écologique du Royaume : Ifrane ; seront au rendez-vous avec la Diva de la chanson amazighe et poétesse du Moyen Atlas ; Cherifa Kersit qui ouvrira le bal de la soirée artistique programmée pour l’ouverture officielle de la 3ème édition du Festival International d’Ifrane placé cette année ; sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI et organisé par l’Association Forum Ifrane, Culture et Développement (AFICED) et non pas Fés Saïss comme annoncé par le site électronique de l’ONMT qui ne croit pas encore aux compétences locales d’Ifrane.(https://www.officetourismemaroc.com/evenement/Festival-international-d-ifrane-2018-evenements-maroc-office-tourisme-maroc-event )

La Diva du chant Amazigh des cimes de l’Atlas Marocain ; Cherifa Kersit qui animera cette première soirée aux cotés de l’artiste marocain révélé lors de l’émission Studio 2M en 2010 et l’émission “The Winner is” à Dubai TV, en 2013 Zakaria Ghafouli et du chanteur Ragheb Alama, est née en 1967, dans une famille de seize enfants à Tazroute Moukhbou, de la tribu Zayane de Khénifra. Elle n’a pas eu la possibilité d’aller à l’école, puisque originaire d’une région rurale.

Au début des années 80, Chérifa a commencé sa carrière avec deux musiciens de la musique Amazighe moderne, à savoir Feu Mohamed Rouicha et Mohamed Maghni, tous deux joueurs de loutar.

En 2008, Cherifa Kersit obtient avec Hadda Ouâkki et Ahmed Bizmaouen ; le Prix des Arts pour la chanson traditionnelle décerné par Institut royal de la culture amazighe (IRCAM). Elle s’est produite sur diverses scènes françaises et marocaines, au festival Moonfest Lala Takerkoust en 2011, au festival international de Merzouga des musiques du monde en 2012, et au festival de Fès des musiques sacrées du monde en 2012, 2013 et 2015.

A noter que cette manifestation d’envergure internationale selon ses organisateurs ; sera rehaussée par plusieurs activités culturelles, artistiques et sportives reflétant la richesse et la diversité du patrimoine immatériel marocain et son ouverture sur les autres cultures du monde.

En effet, l’Association AFICED n’a pas lésiné sur les moyens pour concocter un programme aussi riche que varié susceptible de satisfaire les attentes du nombreux public de différents âges et goûts. Ainsi des soirées musicales de haut niveau seront animées par des artistes de renom marocains et étrangers

Deux scènes de spectacles de variétés ont été prévues à Ifrane, la scène « Arz Biladi » et la Scène « Taj », pour permettre à un large public dont de nombreux estivants de vibrer avec leurs artistes préférés.

En plus des concerts de musique, la verdoyante ville d’Ifrane connaitra des lectures poétiques avec la participation de grands bardes marocains, en plus des expositions d’arts plastiques, de produits du terroir et plantes aromatiques et médicinales.

Dans ce même cadre festif, les amateurs de sports n’ont pas été oubliés puisque des compétitions sportives notamment en pétanque, basket-ball et athlétisme ont été programmées durant la période du festival international qui draine, chaque année, de milliers de touristes nationaux et étrangers , attirés par la « petite Suisse » , cité des cèdres, propre, calme et accueillante, et à l’environnement verdoyant, frais , sain et vivifiant.

L’on rappelle qu’Ifrane, capitale écologique du royaume est située à 1664 m d’altitude dans l’un des sites des plus attrayants du Moyen Atlas. Constellée de lacs, de montagnes, de cèdres, de sources et rivières et de lits de fleurs, elle garde son charme au printemps comme en hiver.

Mohammed Drihem

PROGRAMME DES SOIREES ARTISTIQUES DU FESTIVAL D’IFRANE

SCENE DE ARZ BILADI :

06-07-2018

21h00 – Chrifa

22h00 – Ragheb Alama

23h00 – Zakaria Ghafouli

07-07-2018

21h00 – Mimoune Ourahou

22h00 – Willy William

23h00 – Douzi

08-07-2018

Soirée Avec NRJ MUSIC TOUR, NRJ qui va à la rencontre de ses auditeurs en leur offrant deux heures d’un show inédit réunissant toutes les stars préférées du moment

SCENE PLACE TAJ :

09-07-2018

20h00 – Symphonie Ahidous

21h00 – Idriss Idrissi

22h00 – Nabyla Maan

10-07-2018

21h00 – Haddou Aarab

22h00 – Chinoui Abderahman

23h00 – Younes

11-07-2018

21h00 – Hta Layne

21h45 – Boubala Family

22h30 – Ouachma

23h15 – Moussa Atlas

00h00 – Rachid Ifrane