Skhirate au rendez-vous avec : Le 1èr Atelier thématique des experts marocains de France sous le thème : « Innovation et nouvelles technologies : les opportunités pour le Maroc »

Le Ministère délégué chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration en partenariat avec un réseau

d’associations marocaines en France, organise le 1èr Atelier thématique des experts marocains en France sous le thème : « Innovations et nouvelles technologies : les opportunités pour le Maroc » et ce ; les 04 et 05 juillet 2018 à Rabat.

Selon les organisateur de ce premier atelier ; le choix de cette thématique s’impose du fait que les nouvelles technologies sont devenues aujourd’hui un axe stratégique pour toute structure quelque soit sa taille ou sa nature.

Conscient de cette ampleur, le Maroc a mis en place la stratégie « Maroc numérique 2020 » afin de faire de notre pays un hub numérique régional. Il vise également à dématérialiser 50% des démarches administratives, connecter 20% des PME marocaines et réduire de moitié de la fracture numérique.

Concernant les ressources humaines qualifiées dans ce domaine, le

Maroc enregistre encore du retard puisque seuls 3000 ingénieurs et

techniciens en IT sont formés chaque année.

Aussi, le Maroc a lancé récemment l’Agence pour le Développement du Digital qui a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre des projets de l’administration électronique, développer des prestations numériques dans le cadre du programme e-gouvernement et de fournir l’expérience requise aux acteurs dans le domaine de l’économie numérique en vue de consolider leurs capacités concurrentielles.

Elle se chargera également de la mise en œuvre de la stratégie de

développement des investissements dans le domaine de l’économie

numérique ainsi que la présentation de toute résolution de nature à

améliorer les conditions de développement de l’économie numérique.

Une centaine de compétences marocaines en France et leurs

homologues au Maroc prendront part à cet atelier et les participants ont été sélectionnés sur la base d’un appel à contribution ouvert suivi d’une étude des projets menés par un comité scientifiques.

Les travaux de cet atelier s’organiseront autour des cinq panels

suivants :

– Panel 1 : Data et technologies numériques

– Panel 2 : Énergie, Efficacité énergétique et Environnement

– Panel 3 : R et D et développement du Maroc

– Panel 4 : Investissement et Entrepreneuriat

– Panel 5 : Villes, régions & territoires.

Parmi les thématiques qui seront abordées lors des travaux de cet atelier on peut citer : L’innovation et les nouvelles technologies, l’Entreprenariat et l’Investissement, l’Education et la formation, l’Agriculture et l’agro-industrie, l’Environnement et les Energies renouvelables, la Recherche scientifique et technique, la Médecine et la santé, les Arts et Sports, l’Economie sociale et solidaire et enfin ; l’Inter-culturalité et le vivre ensemble.

