باسم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية الأستاذ عبدالله البقالي يشكر الزميل مصطفى قشنني وباقي اعضاء مكتب فرع وجدة

الرباط في 29 يونيو 2018

الزميل المحترم مصطفى قشنني

كاتب فرع وجدة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية

تحية طيبة وتقدير بالغ وبعد،

يشرفني باسم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن أتقدم لكم بعبارات الشكر والتنويه والامتنان للمجهودات الكبيرة التي بذلتموها رفقة أعضاء النقابة بالفرع والتي ساهمت إلى حد كبير في النجاح الباهر التي حققته لائحة » حرية-مهنية-نزاهة » في انتخابات أعضاء المجلس الوطني للصحافة والتي أبانت نتائجها العمل الجبار الذي قمتم به في فرعكم.

وتقبلوا عبارات التقدير والامتنان.

عبد الله البقالي

رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية