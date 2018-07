FESTIVAL INTERNATIONAL D’IFRANE : IFRANE MIROIR DE L’ATLAS

Jeudi dernier ; la ville de Casablamca a été au rendez avec la présentation des grands axes de la troisième édition du festival international d.Ifrane prevue du vendredi 06 au mercredi 11 juillet 2018 prochain dans la cadre accueillant de Arz Biladi et la place de la couronne nouvellement bien réaménagée au centre ville d.Ifrane.

L’annonce de cet événement festif estivalier a été faite en effet par Mr Younes Sedki président du l’association Forum d.Ifrane culture et développement l’organisatrice du festival organise cette année encore sous le Haut Patronage de S.M.Le Roi Mohammed VI et ce ; lors d’une conférence de presse organisée a cet effet dans un grand palace de la place Casablancaise ce jeudi 28 juin 2018.

Selon les organisateurs ; cette troisième édition du festival international de la capitale écologique du Royaume : Ifrane se caractérise cet été par l’organisation de six soirées artistiques au lieu de trois comme par le passé et qui seront animées sur deux scènes séparées de la cité par des stars de la chanson nationale et internationale dont notamment et entre autres : la star amazigh Chrifa, Ragheb Alama, Zakaria Ghafouli, Mimoun ourahou, Willy Wili,Douzi, Nabyla Maan et Younes en plus d’une grande symphonie Ahidouss et de plusieurs troupes et groupes locaux et régionaux qui auront l’occasion de briller de milles feux ainsi que par une soirée NRJ,

D’après Younes Sedki ; le festival international d.Ifrane ne se limite pas aux seules soirées artistiques en nocturne puisque AFICED a concocté une série d’autres activités pour agrémenter le séjours des festivaliers durant les journées du festival et ce ; à travers des expositions de poèmes et art plastique, des soirées poétiques et conférences sur la poésie marocaine, des tournois nationaux de basket a trois, de pétanque, de pêche sportive de la truite de l.Atlas et un tournois de mini-foot.

Aussi ajouta le président d.AFICED ;Younes Sadki ; les enfants se seront pas laissės en reste puisque toute journėe « Gaming » leur sera dediėe avec des jeux, arcade, concours et des tournois FIFA. Idem pour les dégustateurs et les adeptes des produits du terroir puisque des journées seront consacrées ه l’exposition des produis du terroir et a la degustation.

Mohammed Drihem